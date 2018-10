Nos dias 3 e 4 de novembro, o Estadio Municipal de La Pintana, na Grande Santiago, no Chile, será o palco do inédito Campeonato Sul-Americano Masculino de Sevens Juvenil. A competição terá disputas na categoria M18, como já anunciado aqui, e também na categoria M20, com o Brasil presente nas duas categorias.

Hoje, a Sudamérica Rugby (a confederação sul-americana) confirmou a tabela das competições, com cada torneio contando com 4 seleções, que se enfrentam no sistema de todos contra todos no sábado, com semifinais e finais no domingo.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 3 de novembro: