Em preparação para disputar a Copa do Mundo de Sevens na semana que vem, o Uruguai veio neste fim de semana ao Brasil e enfrentou os Tupis em dois amistosos no domingo no CT de São José dos Campos. Foram duas vitórias uruguaias, por 40 x 07 e 44 x 00. Os Teros enfrentarão no dia 20 o Japão na primeira fase do Mundial, que ocorre em São Francisco, nos Estados Unidos.

De fora do Mundial, o Brasil usou a oportunidade para colocar atletas de desenvolvimento em campo, pensando apenas nas disputas de janeiro do Circuito Sul-Americano.