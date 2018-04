O Estádio Heroes de Curupayti, em Assunção, no Paraguai, será o palco a partir desse domingo do remodelado Campeonato Sul-Americano M20, o Sul-Americano Junior, que dará vaga a seu campeão no Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial, a ser disputada no segundo semestre – em local a ser ainda conhecido.

O formato da competição é novidade e controverso. São 6 seleções participantes, divididas em 2 grupos com 3 times cada, sendo que cada seleção enfrenta apenas os times do outro grupo, em um total de 3 rodadas. E é só. O time que mais pontos somar será o campeão, sem que haja uma final. Isso significa que duas seleções podem acabar com 3 vitórias e nenhuma derrota, sem se enfrentarem pelo título.

O Brasil terá pela frente Paraguai, Chile e Colômbia, mesmo adversários que o Uruguai terá. Com isso, caso o Brasil consiga vitórias nos 3 jogos, precisará que o Uruguai tropece ou, pelo menos, tenha um saldo de pontos inferior. Vale ressaltar que neste ano o torneio, enfim, passará a adotar o sistema de ponto bônus, usando a regra francesa: o bônus ofensivo será dado à equipe que vencer seu jogo fazendo pelo menos 3 tries a mais que seu oponente. O bônus defensivo será do time que perder por diferença de até 7 pontos.

O prêmio para os Curumins será a primeira participação desde 1999 num Mundial de categorias de base.

Os jogos serão transmitidos AO VIVO. Atenção às atualizações do Facebook da Sudamérica Rugby (transmissão a confirmar).

Os Curumins mais fortes que nunca

A Seleção Brasileira, comandada por Damian Rotondo e Fernando Portugal, chega com expectativas altas para o torneio. A base da equipe que irá ao Paraguai derrotou no ano passado pela primeira vez na história o Chile, em um histórico 7 x 5, mesmo jogando com um time mais jovens que o chileno.

No elenco dos Curumins estão atletas já com experiência na seleção adulta, como o ponta Ariel – destaque no Americas Rugby Championship -, o abertura Leo Ilha, o terceira linha Matheus Cláudio (trio campeão nacional com o Jacareí) e o flexível Maranhão (hoje na Poli), além de muitos outros nomes que tiveram experiências já nos times adultos de seus clubes no último Super 8 – casos de o segunda linha Rafael e o scrum-half Patrick, pelo São José; os pilares Levy e Piero, do Jacareí; o segunda linha Robson, do Pasteur; e o abertura e centro do Leozinho, do Curitiba (que chutou pontos do título dos Touros do Super 8 em 2016.

O Brasil terá sua estreia diante do Paraguai, perigosa seleção da casa, que historicamente faz um verdadeiro – e sempre muito intenso – clássico regional. Os Curumins sempre tiveram dificuldades contra os paraguaios, com vitórias de apenas um try em 2013 e 2014 e triunfos duros em 2015 (32 x 15), 2016 (29 x 13). Mesmo que a última derrota brasileira tenha ocorrido em 2011, todo cuidado é pouco com os paraguaios, que jogam em casa.

Na quarta-feira,o Brasil terá seu jogo mais complicado, contra o Chile, que chegará sedento por devolver a derrota de 2017. E no sábado, dia 14, o último compromisso será diante da Colômbia, país que gera muita preocupação, por notoriamente investir no rugby juvenil, mas que não tem experiência enfrentando as seleções principais do continente. Positivo para os Curumins será enfrentar os colombianos já conhecendo as fortalezas e fraquezas do adversário, assistindo aos jogos anteriores.

Tabela

Domingo, dia 08 de abril

13h00 – Chile x Venezuela

15h00 – Uruguai x Colômbia

17h00 – Paraguai x Brasil

Quarta-feira, dia 11 de abril

13h00 – Venezuela x Colômbia

15h00 – Brasil x Chile

17h00 – Uruguai x Paraguai

Sábado, dia 14 de abril

13h00 – Brasil x Colômbia

15h00 – Paraguai x Venezuela

17h00 – Uruguai x Chile

Convocados: Adrio Luiz de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Jacareí), Brendon Pinheiro (Pasteur), Daniel “Maranhão” Lima (Poli), David Muller de Páscoa (BH Rugby), Douglas Vinicius Machado (Jacareí), Felipe Cunha (São José), Gabriel Eduardo Graeff Ribeiro (Curitiba), Henrique Ribeiro (Curitiba), João Victor Pereira da Silva (São José), Joel Araujo dos Santos (Pasteur), Leonardo de Souza da Silva (Serra Gaúcha), Leonardo Dias (Curitiba), Leonardo “Ilha” Cecarelli (Jacareí), Levy Marinho (Jacareí), Lucas Spago (Pasteur), Marcos Vinicius de Melo (Farrapos), Matheus Augusto Claudio (Jacareí), Matheus de Oliveira (Desterro), Patrick Bruno Fonseca (São José), Piero Pozzi (Jacareí), Rafael Henrique Teixeira (São José), Robson de Morais (Pasteur), Thiago Ramos (Joaca), Victor Guilherme Silva (São José), William Marcelo Crippa (Serra Gaúcha);