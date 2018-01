Tem Brasil em campo no sábado do dia 3 de fevereiro! Os Tupis irão duelar fora de casa com o Chile em La Pintana, subúrbio de Santiago (16h10, hora de Brasília, com ESPN ao vivo), e para o desafio inaugural do Americas Rugby Championship 2018 o técnico Rodolfo Ambrosio convocou 26 jogadores, dos quais 23 serão listados para a partida.

Entre as ausências estão Daniel Sancery, Stefano Giantorno, Matheus Cruz, Lucas Duque, na linha, e Ige, no pack. Nick Smith, que foi capitão do Brasil em alguns jogos do ano passado, se mudou para a Inglaterra e não integrará o grupo.

Na última sexta feira (26) a comissão técnica fechou o período de preparação no interior de São Paulo organizando um jogo treino envolvendo os atletas do Brasil XV e os Tupis. A partir dessa segunda-feira (29) os atletas ficam em concentração em São Paulo, treinando no Núcleo de Alto Rendimento (NAR), parceiro da Confederação. O voo dos Tupis para Santiago está agendado para quinta feira (1º de fevereiro), e tem o retorno previsto para domingo dia 4.

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Yan Rosetti (CUBA, Argentina), Jardel Vetoratto (Farrapos), Lucas Abud (Poli), Matheus “Blade” da Rocha (Jacareí), Michel “Vanzinha” Gomes (São José), Wilton “Nelson” Rebolo (Band Saracens), Diego Lopez (Pasteur), Gabriel Paganini (Band Saracens), Lucas Piero “Bruxinho” (Desterro), André “Buda” de Arruda (Desterro), Angelo Marcucci (Farrapos), Arthur Bergo (SPAC), Cléber “Gelado” Dias (Poli), Matheus “Matias” Daniel (Jacareí), Michael “Ilha” de Moraes (Curitiba);

Linha: William Broderick (Band Saracens), Laurent Bouda-Couhet (Band Saracens), Leonardo Ceccarelli (Jacareí), Moisés Duque (São José), Joshua Reeves (Band Saracens), Lucas Tranquez “Zé” (SPAC), Felipe Sancery (São José), Jacobus De Wet Van Niekerk (Poli), Ariel Rodrigues (Jacareí), Lucas Muller (Desterro), Robert Tenorio (Pasteur);

Calendário do ARC 2018