O técnico Jake Mangin da Seleção Brasileira Masculina de Rugby Sevens anunciou nesta semana a convocação prévia para a disputa do Punta Sevens, o primeiro desafio da equipe em 2018. 14 atletas foram chamados para um camp, que será realizado entre os dias 2 e 4 de janeiro, quando a lista final com 12 nomes será divulgada e a equipe embarca para o Uruguai.

Foram convocados: André Felipe Zanella de Arruda “Buda” (Desterro), Ariel da Silva Rodrigues (Jacareí), Daniel Henri Sancery (São José), Felipe Henri Sancery (São José), Joshua Brian Reeves (Jacareí), Lucas Amadeu Muller (Desterro), Lucas Rainho Tranquez “Zé” (SPAC), Matheus Cruz Vergueiro e Silva (Jacareí), Matheus da Cruz Daniel “Matias” (Jacareí), Moisés Rodrigues Duque (São José), Robert Aguinaldo Tenório da Silva Santos (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), Jacobus Malan De Wet Van Niekerk (Poli), Mateus Estrela Miller Tavares (Jacareí).

O Brasil está no grupo B, ao lado de Estados Unidos, França e Uruguai. No grupo A estão África do Sul, Alemanha, Chile e Paraguai, enquanto no C estão Canadá, Argentina, Irlanda, Colômbia.

Vale lembrar que o Circuito Sul-Americano de Sevens Masculino é formado por duas etapas, Punta Del Este, no Uruguai (dias 6 e 7 de janeiro), e Viña Del Mar, no Chile (nos dias 13 e 14 de janeiro). O circuito conta com 7 seleções sul-africanas e 5 convidadas de outros continentes.

Os dois primeiros colocados entre Brasil, Uruguai, Chile, Colômbia e Paraguai no Circuito terão vagas no Hong Kong Sevens de 2018 (a segunda divisão da Série Mundial) e na Copa do Mundo de Sevens de 2018 (a ser disputada em julho em São Francisco, nos EUA). Além disso, o melhor entre essas cinco seleções terá vaga como equipe convidada nas etapas de Las Vegas e Vancouver da Série Mundial em 2018.

Grupos de Punta:

Grupo A: África do Sul, Alemanha, Chile, Paraguai

Grupo B: Estados Unidos, França, Uruguai, Brasil

Grupo C: Canadá, Argentina, Irlanda, Colômbia