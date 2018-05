A Seleção Brasileira viajará a Buenos Aires para encarar no sábado a Argentina XV (a seleção de desenvolvimento da Argentina), com pontapé inicial para as 12h45, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano (mas sem contar pontos para o Ranking Mundial).

Rodolfo Ambrosio, técnico do Brasil, selecionou 24 atletas para a viagem. Entre os avançados houve somente uma troca, com Bruxinho voltando ao grupo e Bengaló deixando a equipe. Ige foi mantido e poderá voltar a campo pelos Tupis.

Já a linha terá novidades. Tanque estará de volta aos Tupis, no lugar de Maranhão, ao passo que o também joseense Grilo voltou a ganhar uma chance com a seleção (depois de ausência desde 2015). Brasileiro formado na França e atualmente atleta da Poli, Valentin é outro nome dos 3/4s que ganha nova oportunidade. Stefano e Robert deram lugar a Grilo e Valentin.

Avançados: Endy Willian (Curitiba), Yan Rosetti (CUBA, Argentina), Caique Silva (São José), Jardel Vettorato (Farrapos), Lucas Abud (Poli), Matheus “Blade” Rocha (Jacareí), Wilton “Nelson” Rebolo (Band Saracens), Gabriel Paganini (Band Saracens), Lucas “Bruxinho” Piero (Desterro), Mauricio Canterle (Farrapos), Arthur Bergo (SPAC), João Luiz “Ige” da Ros (Desterro), Matheus Augusto (Jacareí), Michael “Ilha” de Moraes (Curitiba);

Linha: Lucas “Tanque” Duque (São José), Will Broderick (Band Saracens), Josh Reeves (Band Saracens), Felipe Sancery (São José), De Wet Van Niekerk (Poli), Moisés Duque (São José), Ariel Rodrigues (Jacareí), Valentin Garcia (Poli), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Rafael “Grilo” Morales (São José);