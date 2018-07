Terça-feira os Tupis já estarão em Tbilisi, capital da Geórgia, para disputarem dois amistosos no país do Cáucaso. Primeiro, no dia 28 de julho, sábado, o Brasil enfrentará o clube francês do Racing, de Paris, que estará na Geórgia em pré temporada. O time parisiense estará com seu elenco principal em Tbilisi, mas já não conta mais com o neozelandês Dan Carter, que se transferiu para o Kobelco Steelers, do Japão. Depois, no dia 3 de agosto, sexta, os Tupis encararão a seleção de desenvolvimento da Geórgia, formada pelos melhores jogadores do campeonato local.

O Brasil viajou com 26 jogadores, mantendo sua base do Americas Rugby Championship e do Sul-Americano, com poucas novidades. David Páscoa, do BH, é o estreante na seleção principal. É força máxima para os Tupis.

Brasil

Avançados: Yan Rosetti (CUBA, Argentina), David Páscoa (BH Rugby), Caique Silva (São José), Lucas Abud (Poli), Jardel Vetoratto (Farrapos), Matheus “Blade” Rocha (Jacareí), Wilton “Nelson” Rebolo (Band Saracens), Lucas “Bruxinho” Piero, Gabriel Paganini (Band Saracens), Luiz “Monstro” Vieira (Tyrosse, França), Cléber “Gelado” Dias (Desterro), Arthur Bergo (SPAC), Michael “Ilha” Moraes (Curitiba), André “Buda” Arruda (Desterro), Matheus Cláudio (Jacareí);

Linha: Daniel “Maranhão” Lima (Poli), Lucas “Tanque” Duque (São José), Josh Reeves (Band Saracens), Moisés Duque (São José), Valentin Garcia (Poli), Felipe Sancery (São José), De Wet Van Niekerk (Poli), Robert Tenório (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), Lucas “Zé” Tranquez (Poli), Daniel Sancery (São José);