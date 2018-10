A CBRu confirmou hoje que no dia 10 de novembro a tão aguardada partida entre a Seleção Brasileira e os Maori All Blacks – a 2ª seleção da Nova Zelândia – será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo perfil @brasilrugby no Twitter.

A entidade selou uma parceria com o Twitter e terá o jogo sendo exibido globalmente em português e em inglês a partir das 18h45. “As conversas calorosas no Twitter sobre os diferentes tipos de esportes movimentam a plataforma diariamente. E essa paixão vai muito além do futebol. Levar aos torcedores conteúdo de qualidade e em tempo real sobre rugby é mais um passo para democratizar o acesso a conteúdos e conectar as pessoas aos seus interesses”, afirma Pitter Rodriguez, diretor de parcerias de conteúdo de esportes do Twitter para a América Latina.

Os ingressos para assistir ao jogo no Estádio do Morumbi estão à venda pelo site www. allblacksmaorinobrasil.com.br. Clientes Bradesco têm direito a 30% de desconto na compra de até seis ingressos.