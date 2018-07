A Confederação Brasileira de Rugby ainda não revelou oficialmente o estádio que receberá o confronto entre Tupis e Maori All Blacks no dia 10 de novembro, 18h00.

O jogo será na cidade de São Paulo. O estádio do Allianz Parque não poderá ser usado por conta de show marcado para a data, mas o Pacaembu, em tese, estaria disponível. No entanto, a opção do Estádio do Morumbi ganhou força, com uma das imagens de divulgação publicadas já anunciando o estádio:

O rugby já esteve no Morumbi, a casa do São Paulo FC. Em 1983, o Tricolor Paulista possuía um departamento de rugby e fez um jogo no gramado estádio diante da Mauá naquele ano. Em 1984, veio o grande evento, com a ovalada do Tricolor fazendo uma partida pela Copa Itaú no estádio como prévia do jogo de futebol entre São Paulo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Diante de 15.000 pessoas, o São Paulo venceu o Nippon na ovalada, em jogo transmitido na TV aberta pela Rede Bandeirantes. Sabia dessa?