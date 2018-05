A grande atração ovalada na TV nesse fim de semana está no canal francófono TV5 Monde, que mostrará ao vivo na sábado, 12h45, a grande final da Champions Cup europeia, a máxima competição de clubes da Europa, entre os franceses do Racing e os irlandeses do Leinster.

O Campeonato Sul-Americano terá no sábado os Tupis encarando fora de casa a Argentina XV e o jogo não teve ainda confirmada exibição na TV brasileira, mas estará disponível ao vivo no site da ESPN argentina, o Scrum.com, aberto para toda a América do Sul, ao vivo, às 12h00.

As Yaras também estarão na internet ao vivo, jogando a etapa do Canadá da Série Mundial de Sevens, que tem transmissão pelo site do World Rugby e pelo Facebook do circuito. No sábado, o Brasil duela com a Nova Zelândia às 16h20, a Inglaterra às 18h52 e Fiji às 21h44.

E o Watch ESPN chega com 7 jogos ao vivo pelo Super Rugby, como sempre, prometendo grandes tries e muita emoção.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 11 de maio

04h35 – Super Rugby – Blues x Hurricanes – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 12 de maio

00h05 – Super Rugby – Sunwolves x Reds – Watch ESPN – AO VIVO

02h15 – Super Rugby – Crusaders x Waratahs – Watch ESPN – AO VIVO

04h35 – Super Rugby – Highlanders x Lions – Watch ESPN – AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Brumbies x Rebels – Watch ESPN – AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Stormers x Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

12h00 – Campeonato Sul-Americano – Argentina XV x Brasil – Scrum.com – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Bulls x Sharks – Watch ESPN – AO VIVO

12h40 – Champions Cup – Copa Europeia – FINAL: Leinster x Racing – TV5 Monde – AO VIVO

14h30 às 22h00 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa do Canadá – World Rugby TV – AO VIVO

Domingo, dia 13 de maio

13h20 às 20h45 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa do Canadá – World Rugby TV – AO VIVO