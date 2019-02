Antes do Brasil entrar em campo contra os Estados Unidos, Beukes Cremer (ex Tupis, atualmente na Poli) voltou a analisar a Seleção Brasileira.

Ataque a partir dos scrums e dos rucks são aspectos que precisamos analisar.

A Seleção Brasileira se desenvolveu muito e cresceu muito recentemente, portanto nosso próximo desafio é chegar à Copa do Mundo de 2023. Precisamos ser mais afiados no ataque quando temos alguma vantagem.

Podemos ver como o scrum brasileiro é um dos melhores do mundo no momento e estamos criando pressão real e ganhando muitos penais com isso, como o jogo contra o Canadá revelou. Minha opinião é que o Brasil precisa começar a explorar mais opções de ataque quando consegue a vantagem no scrum.

Quando se tem o penal já garantido, é preciso tentar novas opções explorando a linha. Arriscar, aprender com os erros e procurar onde podemos manipular a defesa adversária.

Será importante avançar com tais tentativas, pois um dia quem sabe será possível viver a situação que o Japão viveu em 2015 contra os Springboks, podendo ganhar um jogo inesperado.

O Japão ganhou confiança ao explorar os erros da África do Sul e ganhou aquele famoso jogo. Ou seja, é importante ver como o Brasil poderia explorar um ataque.

No segundo video, que se desenrola após um scrum, é possível ver Abud fazendo grande trabalho atraindo a pressão e possivelmente teria sido uma boa opção ganhar alguns metros a mais com outra fase.

Tivemos uma quebra de linha naquele lance, que foi seguido de um ruck. Seria um ótimo momento para acelerar o jogo e trabalhar rápido a bola, já que a defesa do Canadá estava desarrumada.

O importante agora, a partir da força dos scrums, é aprimorar o jogo a partir dos rucks. Teria sido talvez uma boa opção ter mantido a bola em mãos e trabalhá-la com velocidade até as pontas.

Estamos sofrendo um pouco para entender quando acelerar o jogo e quando é preciso mantê-lo mais lento.

A importância dos rucks é de permitir escolher quando jogar com os forwards, os quais precisam enxergar onde atacar, e quando é melhor jogar com a linha. Nosso forwards são potentes agora e agora o desafio é aprimorar as habilidades.

Com tudo isso, vemos que há boas chances do Brasil ir sim ao Mundial 2023 e seguir sonhando.