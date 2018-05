A escalação dos Tupis para enfrentarem nesse sábado, dia 5, o Chile, no estádio do Canindé, foi revelada pelo técnico Rodolfo Ambrosio.

Clique aqui para adquirir seu ingresso. O jogo será às 19h00, com transmissão ao vivo de SporTV 3 e Rádio Gol e Rock. Confira também nossa prévia completa para saber mais sobre o confronto.

Para o time que começará jogando, Ambrosio apostou em 9 jogadores que estiveram entre os titulares na vitória sobre o Chile em fevereiro, por 16 x 14. Já com relação ao último jogo dos Tupis, em março, contra a Argentina, houve maior continuidade, com 11 jogadores que foram titulares naquele jogando seguindo como titulares para este sábado.

Na linha, Ambrosio trocou apenas o ponta Ariel por Stefano, que volta com tudo à equipe. Daniel Sancery segue lesionado e de fora do time. Will e Josh (inglês e neozelandês de nascimento) farão a dupla de 9 e 10 do Brasil pelo segundo jogo seguido, permitindo aos dois bandeirantinos colocarem o entrosamento – e conhecimento tático exemplar – a serviço dos Tupis, juntos. Moisés estará com a camisa 12 compondo um trio criativo de muita qualidade, enquanto Felipe Sancery foi deslocado para a ponta, com Ambrosio optando por De Wet no centro ao lado de Moisés.

Entre os avançados houve maiores trocas, já que Buda e Gelado também estão no departamento médio. A terceira linha terá Matheus Cláudio deslocado da asa para a camisa 8, enquanto o grande Ige voltará ao time, podendo fazer seu último test match pelos Tupis. Ao lado de Ige estará o melhor jogador do rugby brasileiro de 2017, Arthur Bergo. Na segunda linha, a novidade é a volta de Paganini, que não havia jogado no encerramento do Americas Rugby Championship por conta de suspensão. Paganini fará dupla com Mauri, que ganhou a titularidade. Já a primeira linha será a mesma, com o hooker e capitão Yan ao lado do ídolo Jardel e de Abud.

Charles Segat é o novo chargista do Portal do Rugby

E o Portal do Rugby ainda celebra uma nova parceria. Ex-jogador de rugby (segunda linha do Serra Gaúcha!), designer e ilustrador, o gaúcho Charles Segat se junta ao Portal do Rugby para trazer uma visão diferente da bola oval: por meio das charges! São 7 anos como chargista para o jornal Pioneiro de Caxias do Sul e agora trazendo sua arte para a bola oval! Obrigado pela parceria, Segat!

19h00 – Brasil x Chile, em São Paulo – SporTV 3 AO VIVO / Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Joaquín Montes (Uruguai) / Auxiliares: Murilo Bragotto (Brasil) e Victor Hugo Barboza (Brasil)

Histórico : 26 jogos, 21 vitórias do Chile, 3 vitórias do Brasil e 2 empates. Último jogo: Chile 14 x 16 Brasil, em 2018 (Americas Rugby Championship);

Brasil: 15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 Stefano Giantorno, 13 De Wet Van Niekerk, 12 Moisés Duque, 11 Felipe Sancery, 10 Josh Reeves, 9 Will Broderick, 8 Matheus Augusto, 7 Arthur Bergo, 6 João Luiz “Ige” da Ros, 5 Gabriel Paganini, 4 Mauri Canterle, 3 Jardel Vetoratto, 2 Yan Rosetti (c), 1 Lucas Abud;



Suplentes: 16 Endy Willian (Curitiba), 17 Wilton “Nelson” Murilo Rebolo, 18 Caique Silva Segura, 19 Matheus “Blade” Rocha (Jacareí), 20 Michael “Ilha” de Moraes, 21 Daniel “Maranhão” Lima, 22 Robert Tenório, 23 Ariel Rodrigues;

Chile: 15 Tomás Ianiszewski, 14 Lucas Westcott, 13 José Ignacio Larenas (c), 12 Francisco de la Fuente, 11 Ítalo Zunino, 10 Rodrigo Fernández, 9 Beltrán Vergara, 8 Ignacio Silva, 7 Anton Petrowitsch, 6 Javier Richard, 5 Mario Mayol, 4 Pablo Huete, 3 José Tomás Munita, 2 Tomás Dussaillant, 1 Oliver Thompson;

Suplentes: 16 Rodrigo Moya, 17 Sebastián Otero, 18 Lucas Bordigoni, 19 Martín Sigren, 20 Alfonso Escobar, 21 Juan Pablo Perrotta, 22 Pedro Verschae, 23 Lucca Avelli;