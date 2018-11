O dia de sonho se encerrou em festa no Morumbi, pelo belo jogo do Brasil contra os Maori All Blacks. Mas o ano não acabou para a Seleção Brasileira, que ainda fará mais dois amistosos neste mês.

Os Tupis viajarão à Argentina na próxima semana. No dia 23 de novembro, tem Brasil contra a seleção da província de Tucumán, uma das mais fortes do paíse vizinho (campeã argentina de 2014 e vice campeã de 2017). Logo depois, no dia 27, os brasileiros irão à província vizinha encarar Salta (4ª colocada de 2017).

A lista de convocados sairá em breve.