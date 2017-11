Os Tupis estão de volta à TV, mas desta vez não será na ESPN. É o SporTV que mostrará o embate entre Brasil e Espanha ao vivo nesse sábado.

A ESPN mostrará os demais amistosos internacionais. Na TV, logo depois que acabar o jogo do Brasil, a ESPN exibirá All Blacks e Gales, enquanto mais tarde terá a França encarando o Japão. E o Watch ESPN mostrará mais jogaços, com Itália e África do Sul, Irlanda e Argentina, e Escócia contra Austrália.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 25 de novembro

12h00 – Amistoso – Itália x África do Sul – Watch ESPN – AO VIVO

12h30 – Amistoso – Escócia x Austrália – Watch ESPN – AO VIVO

13h00 – Amistoso – Brasil x Espanha – SporTV 2 – AO VIVO

15h00 – Amistoso – Gales x Nova Zelândia – ESPN+ – AO VIVO

15h30 – Amistoso – Irlanda x Argentina – Watch ESPN – AO VIVO

18h00 – Amistoso – França x Japão – ESPN+ – AO VIVO

18h00 – Amistoso – França x Japão – TV5 Monde – AO VIVO

Domingo, dia 26 de novembro

02h00 – Amistoso – Gales x Nova Zelândia – ESPN – VT