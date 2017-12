O World Rugby confirmou nesta semana a distribuição de árbitros, locais e horários dos jogos do Americas Rugby Championship 2018.

De acordo com o anúncio, o primeiro jogo em casa dos Tupis será no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, contra o Uruguai, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Depois, os Tupis jogarão em casa contra os Estados Unidos no dia 24 de fevereiro no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E o último jogo será no dia 03 de março, contra a Argentina XV, também em São José.

Resta ainda um anúncio oficial sobre as sedes da parte da Confederação Brasileira de Rugby.