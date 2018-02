No próximo sábado, dia 24, a Seleção Brasileira irá receber os Estados Unidos para a 4ª rodada do Americas Rugby Championship. O jogo será às 17h40 no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e para o desafio o técnico Rodolfo Ambrosio escolheu 26 jogadores, que treinam no CT da CBRu.

São eles:

André Felipe Zenella de Arruda “Buda” (Desterro), Angelo Marcucci (Farrapos), Ariel da Silva Rodrigues (Jacareí), Arthur Bomfim Bergo (SPAC), Caique Silva Segura (São José), Cleber Dias da Silva “Gelado” (Poli), Daniel Lima da Silva “Maranhão” (Poli), Diego Martins Gimenez Lopez “Diegão” (Pasteur), Felipe Henri Sancery (São José), Jacobus Malan De Wet Van Niekerk (Poli), Jardel Luis Vettorato Jardel (Farrapos), Joshua Brian Reeves (Band Saracens), Laurent Johann Jose Bouda-Couhet (Band Saracens), Lucas Abud de Andrade (Poli), Lucas Piero de Moraes “Bruxinho” (Desterro), Lucas Rainho Tranquez “Zé” (SPAC), Matheus Agusto de Sousa Claudio “Negão” (Jacareí), Matheus Rodrigues da Rocha “Blade” (Jacareí), Mauricio Canterle (Farrapos), Michael Oliveira Lopes de Moraes “Ilha” (Curitiba), Michel Olimpio Gomes de Oliveira “Vanzinha” (São José), Moisés Rodrigues Duque (São José), Robert Aguinaldo Tenorio da Silva Santos (Pasteur), Stefano Giantorno (São José), William Alexander Broderick “Will” (Band Saracens) e Yan Mota Rosetti (Sem clube).