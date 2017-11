A Seleção Brasileira Masculina de XV está de malas prontas para embarcar para a Europa, onde realizará três amistosos neste mês. No dia 11, o Brasil enfrentará a Alemanha, em Leipzig, seguido de um jogo inédito contra a Bélgica, em Bruxelas, no dia 18. Por fim, no dia 25, o Brasil encara também pela primeira vez a Espanha, em Villajoyosa, nas proximidades de Alicante.

Rodolfo Ambrosio, técnico dos Tupis, chamou 28 jogadores para a gira. Entre as novidades estão o scrum-half e abertura do Band Saracens, inglês de origem, Will Broderick, a dupla da terceira linha do Farrapos, Angelo e Mauri, e o pilar do São José Michel. Dos 23 que atuaram no último jogo dos Tupis, em junho, contra a Romênia, Nick, que está se mudando para a Inglaterra, Ige, que será o analista de vídeo da seleção na gira, Chabal, Wolf, Tanque, Laurent, Robert e Coghetto ficaram de fora da lista, que oferece mostras de um trabalho de renovação da comissão técnica, que vai dando espaço para mais jogadores serem testados, de olho no Americas Rugby Championship. Lucas Muller, Douglas Rauth, Bruxinho e Texugo são os retornos.

Avançados: Endy Willian Pinheiro (Curitiba), Yan Rosetti (CUBA, Argentina), Caique Silva Segura (São José), Lucas Abud (Poli), Matheus Rocha “Blade” (Jacareí), Michel Olimpo de Oliveira (São José), Pedro Bengaló (Desterro), Gabriel Paganini (Bandeirantes Saracens), Lucas Piero de Moraes “Bruxinho” (Desterro), Alexandre Alves “Texugo” (Desterro), Angelo Marcucci (Farrapos), Arthur Bergo (SPAC), Cléber Dias “Gelado” (Poli), André de Arruda “Buda” (Desterro), Mauricio Canterle (Farrapos), Matheus da Cruz Daniel “Matias” (Jacareí);

Linha: Douglas Rauth (Curitiba), Matheus Cruz (Jacareí), William Broderick (Bandeirantes Saracens), Josh Reeves (Jacareí), Leonardo Cecarelli (Jacareí), Moisés Duque (São José), Felipe Sancery (São José), Jacobus De Wet Van Niekerk (Poli), Lucas Muller (Desterro), LucasTranquez “Zé” (SPAC), Stefano Giantorno (São José), Daniel Sancery (São José);

Ranking Mundial

Posição País 1º Nova Zelândia 2º Inglaterra 3º Austrália 4º Irlanda 5º África do Sul 6º Escócia 7º Gales 8º França 9º Fiji 10º Argentina 11º Japão 12º Geórgia 13º Tonga 14º Itália 15º Romênia 16º Samoa 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Espanha 20º Rússia 21º Namíbia 22º Hong Kong 23º Alemanha 24º Canadá 25º Portugal 26º Bélgica 27º Quênia 28º Chile 29º Brasil 30º República Tcheca 31º Suíça 32º Coreia do Sul 33º Holanda 34º Polônia 35º Uganda 36º Lituânia 37º Moldávia 38º Ucrânia 39º Malta 40º Paraguai 41º Tunísia 42º Colômbia 43º Sri Lanka 44º Marrocos 45º Cazaquistão 46º Zimbábue 47º Malásia 48º Madagascar 49º Guiana 50º Senegal

Foto: Brasil x Alemanha 2016 – Tobias Keil