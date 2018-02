A ESPN segue com a programação dos sonhos dos rugbiers! E ela começará na sexta-feira, quando Brasil e Uruguai entrarem em campo pela segunda rodada do Americas Rugby Championship, no Pacaembu, em São Paulo. O jogo passará ao vivo na ESPN e será precedido pelo programa Scrum.

Já o sábado de carnaval será de muito Six Nations, começando com Irlanda e Itália e, na sequência, pegando fogo com Inglaterra e Gales! O dia ainda terá o Americas Rugby Championship com Argentina XV e Chile, na ESPN+, e com Estados Unidos contra Canadá, na ESPN+.

No domingo, a rodada do Six Nations será fechado com um duelo que promete entre Escócia e França.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 9 de fevereiro

19h45 – Programa – Scrum – ESPN – AO VIVO

20h00 – Americas Rugby Championship – Brasil x Uruguai – ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 10 de fevereiro

09h30 – Americas Rugby Championship – Brasil x Uruguai – ESPN+ – VT

12h00 – Six Nations – Irlanda x Itália – ESPN+ – AO VIVO

14h30 – Six Nations – Inglaterra x Gales – ESPN+ – AO VIVO

18h30 – Americas Rugby Championship – Argentina XV x Chile – ESPN+ AO VIVO

21h10 – Americas Rugby Championship – Estados Unidos x Canadá – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 11 de fevereiro

04h00 – Six Nations – Irlanda x Itália – ESPN – VT

11h00 – Six Nations – Inglaterra x Gales – ESPN+ – VT

12h50 – Six Nations – Escócia x França – ESPN+ – AO VIVO

12h50 – Six Nations – Escócia x França – TV5 Monde – AO VIVO

Foto: Fotojump