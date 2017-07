No ano que vem, o Sul-Americano Juvenil deixará de ser M19 e passará a ser M20. Com isso, a Sudamérica Rugby optou por organizar, em Montevidéu, um torneio internacional preparatório M20, em formato simples, de semifinais e finais.

O torneio largou neste sábado no campo do Old Christians e começou com o elenco argentino de desenvolvimento M19 derrotando o M20 chileno por 29 x 08, dando uma preparação forte para o Chile disputar no fim de agosto o Troféu Mundial M20.

Depois, foi a vez do M20 do Uruguai, também em preparação para o Troféu Mundial, receber o M19 brasileiro e vencer por 43 x 07. Os Curumins foram ao Uruguai liderados por Damian Rotondo e Fernando Portugal na comissão técnica e pensando no Sul-Americano M20 do ao que vem. A preparação foi pesada e começou com os Teritos largando com tudo e marcando 4 tries só no primeiro tempo, com apenas 1 convertido. 22 x 00 no intervalo.

Na segunda etapa, o Brasil começou forte fazendo seu try logo após o intervalo, mas os uruguaios logo voltaram a dominar o jogo, fazendo mais 3 tries, desta vez todos convertidos, para encerrarem o placar com triunfo por 43 x 07.

Na terça-feira, dia 1º de agosto, o campo do Carrasco Polo, também na capital uruguaia, receberá as finais (originalmente estavam marcadas para o campo do PSG). O Brasil encarará o Chile pelo 3º lugar, ao passo que a Argentina jogará pela taça com o Uruguai.

Semifinais

29 08

Argentina 29 x 08 Chile

43 07

Uruguai 43 x 07 Brasil

Terça-feira, dia 1º de agosto

3º lugar

14h00 – Chile x Brasil

Final

15h30 – Argentina x Uruguai

Foto: URU