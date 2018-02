O fim de semana que se aproxima não será de Six Nations, pois a grande competição europeia terá uma pausa. Mas o Americas Rugby Championship e o Rugby Europe Championship estarão em ação!

O duelo entre Canadá e Brasil, no sábado, será assunto para nosso próximo artigo, assim que saírem as escalações.

Uruguai e Argentina fazem decisão

De olho no título das Américas, Uruguai e Argentina XV farão o grande jogo no sábado, em Maldonado, no Uruguai. Os Teros precisam da vitória para seguirem no trilho de um título histórico, ao passo que os argentinos não podem pensar em nada além de uma vitória bonificada se quiserem ainda alcançar os Estados Unidos na concorrência pelo título. Os uruguaios confirmaram o elenco que estará disponível e será basicamente o mesmo que encarou o Brasil, o que dificulta suas ambições. O scrum-half Ormaechea, que joga no rugby francês, será o reforço, mas Capó Ortega, Leindekar e Berchesi não estarão em campo.

Enquanto isso, os Estados Unidos receberão o Chile e têm tudo para confirmarem o favoritismo.

A decisão europeia: Espanha contra Romênia

O Rugby Europe Championship, também conhecido informalmente como o “Six Nations B”, chegará à segunda rodada, com 2 de seus 3 duelos valendo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019.

No sábado, a Rússia buscará sua reabilitação recebendo a quase eliminada Bélgica. No domingo, o grande jogo da rodada será disputado em Madri, com a Espanha, vice líder das Eliminatórias, recebendo a Romênia, a líder da disputa pela vaga direta na Copa do Mundo Os Leões espanhóis precisam de qualquer modo da vitória para poderem voltar ao Mundial pela primeira vez desde 1999, ao passo que os romenos buscam confirmar o favoritismo para manterem a escrita de jamais terem ficado de fora de um Mundial. Jogo de tirar o fôlego, com estilos de jogo diferentes em colisão: a linha habilidosa da Espanha contra o poderoso pack da Romênia.

Apenas o jogo da Geórgia, que já está garantida no Mundial, contra a Alemanha não valerá pelas Eliminatórias – e ensaia ser outro massacre a favor dos georgianos, pela crise institucional do rugby alemão.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 17 de fevereiro

08h00 – Rússia x Bélgica, em Krasnodar – Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Iñigo Atorrasagasti (Espanha)

Histórico: 5 jogos e 5 vitórias da Rússia. Último jogo: Bélgica 18 x 25 Rússia, em 2017 (Rugby Europe Championship);

11h30 – Alemanha x Geórgia, em Offenbach – Rugby Europe Championship – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Craig Evans (Gales)

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da Geórgia. Último jogo: Alemanha 06 x 50 Geórgia, em 2017 (Rugby Europe Championship);

20h05 – Estados Unidos x Chile, em Fullerton/Los Angeles – Americas Rugby Championship – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Chris Assmus (Canadá)

Histórico: 4 jogos, 3 vitórias dos Estados Unidos e 1 vitória do Chile. Último jogo: Chile 09 x 57 Estados Unidos, em 2017 em 2017 (Americas Rugby Championship);

22h15 – Uruguai x Argentina XV, em Punta del Este/Maldonado – Americas Rugby Championship – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

Histórico (apenas do Americas Rugby Championship): 2 jogos e 2 vitórias da Argentina XV. Último jogo: Argentina XV 57 x 12 Uruguai, em 2017;

23h40* – Canadá x Brasil, em Langford/Victoria – Americas Rugby Championship – ESPN+ AO VIVO /*após o término do horário de verão

Árbitro: Kurt Weaver (Estados Unidos)

Histórico: 2 jogos, 1 vitória do Brasil e 1 vitória do Canadá. Último jogo: Brasil 24 x 23 Canadá, em 2017 (Americas Rugby Championship);

Domingo, dia 18 de fevereiro

08h45 – Espanha x Romênia, em Madri – Rugby Europe Championship/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro: Thomas Charabas (França)

Histórico: 36 jogos, 33 vitórias da Romênia e 3 vitórias da Espanha. Último jogo: Romênia 13 x 03 Espanha, em 2017 (Rugby Europe Championship);

Tabelas

Americas Rugby Championship

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Estados Unidos Eagles 9 2 2 0 0 1 0 46 20 26 Uruguai Teros 9 2 2 0 0 1 0 65 47 18 Argentina Argentina XV 6 2 1 0 1 1 1 67 29 38 Brasil Tupis 4 2 1 0 1 0 0 34 41 -7 Chile Cóndores 1 2 0 0 1 0 1 26 73 -47 Canadá Canucks 1 2 0 0 2 1 0 39 67 -28

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



Rugby Europe Championship/Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2019

Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Romênia 1 5 5 20 Geórgia* 1 5 - - Espanha 1 4 5 17 Rússia 1 1 5 10 Alemanha 1 0 5 8 Bélgica 1 0 5 2 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

