Swakopmund, na Namíbia, será o palco entre quinta e sábado do Campeonato Mundial Universitário de Rugby Sevens, com participação do Brasil no torneio feminino pela terceira vez na história. A competição é da FISU – a Federação Internacional de Esportes Universiários – e quem representará o rugby brasileiro será a seleção da USP (Universidade de São Paulo), que foi campeã do Brasileiro da categoria organizado neste ano pela CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário).

Os Mundiais universitários tem grande variação na força das equipes, pois cada país tem uma proposta distintas. Inicialmente, eram 2 grupos compondo a categoria feminina, no entanto, Canadá, Namíbia e Índia desistiram, deixando o grupo único com 5 equipes na categoria feminina. As francesas levaram duas atletas da seleção principal, incluindo Romaine Menager, uma das principais jogadores do XV do país.

Feminino

Grupo único: Austrália, França, Bélgica, Brasil e África do Sul.

Quinta-feira, dia 12

07:00 – Brasil x África do Sul*

10:36 – Brasil x Austrália*

13:10 – Brasil x Bélgica*

Sexta-feira, dia 13

12:00 – Brasil x França*

*Horários de Brasília

Masculino

Grupo A: Namíbia, Malásia, Sri Lanka e Colômbia

Grupo B: França, Argentina, Uganda e Zâmbia

Grupo C: Austrália, África do Sul, China e Botsuana

Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial no Youtube!

Brasil: Amanda Onaga (Poli), Ana Luiza Coelho (Eefe), Bárbara Fonseca (Farma), Camila Kokron (Farma), Gabrielle Peloso (Poli), Gabrielly Carrasco (Eca), Julia Ricci (Eefe), Karina Teixeira (FFLCH), Letícia Chaves (Fau), Marina Vascocellos (FFLCH), Lana d’Avila (Farma), Larissa Schiavano (Educação);

Comissão técnica: Beatrice Parra, Rafaela Turola, Samir Asbahan, Carolina Kozlakowski.