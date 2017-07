Hoje é quarta-feira da série #ViciadosEmRugby! E, no ritmo do rugby feminino, chegamos com o nosso #TopsDoRugby elegendo as 10 vitórias mais importantes da história da Seleção Brasileira Feminina!

Você concorda com nossa lista? Vem relembrar conosco esses momentos e compartilhe!

A série #ViciadosEmRugby é uma produção do Portal do Rugby com a produtora Elemento Audiovisual e conta com vídeos quinzenais sobre história e curiosidades do rugby. Esta série irá te surpreender.

