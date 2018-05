Capitão na Mesa Oval da Central 3! Receberemos nesta terça-feira, às 17h00, ao vivo, o capitão da Seleção Brasileira, Yan Rosetti!

Nascido no Brasil, criado na Argentina, atleta de um dos maiores clubes de Buenos Aires, o CUBA, e hoje líder dos Tupis. O hooker do Brasil tem muita história a contar e, claro, muito a debater sobre a grande vitória do Brasil no sábado contra o Chile.

Embarque nesta conosco, conecte-se na Central3.com.br e em nosso Facebook às 17h00 para muita #culturaderugby!