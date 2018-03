Nesta segunda-feira foram sorteados os grupos do tão aguardado Hong Kong Sevens de 2018, que será disputado entre os dias 6 e 8 de abril. Hong Kong receberá nada menos que 3 torneios entre seleções:

A 7ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina , envolvendo as melhores seleções masculinas do mundo;

, envolvendo as melhores seleções masculinas do mundo; O torneio da 2ª divisão mundial masculina , que decidirá o time promovido para a temporada 2018-19 da Série Mundial de Sevens Masculina;

, que decidirá o time promovido para a temporada 2018-19 da Série Mundial de Sevens Masculina; E o torneio da 2ª divisão mundial feminina, que decidirá o time promovido para a temporada 2018-19 da Série Mundial de Sevens Feminina. Somente a elite da Série Mundial Feminina não será disputada em Hong Kong;

O Brasil conseguiu vaga somente para o torneio feminino, tentando a sua volta à elite do sevens feminino mundial.

E como será o torneio feminino?

- Continua depois da publicidade -

Ao todo, 12 seleções participarão do torneio feminino, com 8 avançando às quartas de final (os 2 primeiros de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados). O Brasil caiu no Grupo B e terá apenas seleções asiáticas pela frente. A grande oponente das Yaras será a velha conhecida China, enquanto o Cazaquistão também sonha com vaga. Hong Kong, o time da casa, correrá por fora.

África do Sul, cabeça de chave do Grupo A, e Gales, cabeça de chave do Grupo C, são as principais concorrentes de brasileiras e chinesas pelo título. A Argentina correrá por fora no Grupo C concorrendo com Bélgica e a novata Polônia. Já o Grupo A ainda terá Quênia, Papua Nova Guiné e México, com chances reduzidas na hora do mata-mata.

Apenas a campeã será promovida à Série Mundial de Sevens Feminina 2018-19.

Quem subirá no masculino?

O torneio masculino da 2ª divisão terá o mesmo formato do feminino. Japão e Irlanda são apontados como favoritos, enquanto Uruguai e Chile são os representantes sul-americanos e correm por fora. Os uruguaios terão a Irlanda pela frente no Grupo C, mas os outros dois times da chave são (no papel) mais fáceis, Jamaica e Ilhas Cook. Já o Chile terá um desafio maior no Grupo A, com Japão e a boa Uganda pela frente, além da perigosa Geórgia (não tão forte no sevens, mas ainda assim ambiciosa). O Grupo B é o mais parelho, com todos os times – Papua Nova Guiné, Alemanha, Hong Kong e Zimbábue – tendo chances reais de avançarem.

No torneio principal, a seleção convidada será a Coreia do Sul, que não obteve vaga para a 2ª divisão.

Hong Kong Sevens – 7ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina / Etapa Única da 2ª divisão Masculina / Etapa Única da 2ª divisão Feminina – dias 06 a 08 de abril

Masculino – Principal



Grupo A: Fiji, Nova Zelândia, Rússia, Samoa

Grupo B: Quênia, Austrália, Espanha, Canadá

Grupo C: África do Sul, Inglaterra, Escócia, Coreia do Sul

Grupo D: Estados Unidos, Argentina, Gales, França

Masculino – 2ª divisão



Grupo E: Japão, Uganda, Chile, Geórgia

Grupo F: Papua Nova Guiné, Alemanha, Hong Kong, Zimbábue

Grupo G: Irlanda, Uruguai, Jamaica, Ilhas Cook

Feminino – 2ª divisão

Grupo A: África do Sul, Quênia, Papua Nova Guiné, México

Grupo B: Brasil, China, Cazaquistão, Hong Kong

Grupo C: Gales, Bélgica, Argentina, Polônia

Classificação Série Mundial Masculina

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 111 22 19 19 19 15 17 Fiji 101 15 13 12 22 17 22 Nova Zelândia 92 19 22 13 15 13 10 Austrália 84 13 8 22 17 12 12 Argentina 77 5 19 17 7 19 10 Estados Unidos 73 1 12 15 8 22 15 Inglaterra 70 17 10 10 10 10 13 Quênia 64 10 3 10 12 10 19 Samoa 41 12 5 5 13 3 3 França 38 8 10 8 3 8 1 Canadá 37 5 15 3 5 7 2 Escócia 36 10 1 2 10 5 8 Gales 27 3 5 7 2 5 5 Espanha 25 7 7 1 1 2 7 Rússia 14 1 1 5 1 1 5

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.