Nos dias 12 e 13 de maio, o Brasil vai a Victoria, no Canadá, para disputar a penúltima etapa da Série Mundial de Sevens Feminina, na condição de seleção convidada.

As Yaras terão pela frente a Nova Zelândia, a Inglaterra e Fiji, oponentes que as brasileiras não enfrentam desde 2017. O Brasil não joga contra as Black Ferns neozelandesas desde março, as fijianas desde maio (a última vitória brasileira sobre Fiji foi em 2015) e as inglesas desde junho (quando as Yaras venceram as Red Roses).

Canada Sevens – em Langford/Victoria, Canadá – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Inglaterra e Brasil

Grupo B: França, Rússia, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Austrália, Espanha, Irlanda e Canadá

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Austrália 56 20 20 16 Nova Zelândia 50 12 18 20 Rússia 42 16 14 12 França 40 10 12 18 Canadá 32 14 16 2 Espanha 32 8 10 14 Estados Unidos 28 18 6 4 Inglaterra 18 6 4 8 Irlanda 15 4 8 3 Fiji 14 2 2 10 Japão 3 1 1 1 *tabela com somente as equipes fixas

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.