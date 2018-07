A Seleção Brasileira Feminina foi hoje convocada para a Copa do Mundo de Sevens, que acontece entre os dias 20 e 22 de julho, em São Francisco, nos Estados Unidos. Esta será a terceira participação do Brasil na competição, com as brasileiras tendo jogado também as edições de 2009 (em Dubai) e 2013 (em Moscou).

O técnico Reuben Samuel convocou 12 atletas, das quais 6 jogaram o Rio 2016 – Baby, Izzy, Amanda, Raquel, Luiza e Haline. No grupo, no entanto, somente Luiza e Baby estiveram na Copa do Mundo de 2013 – e Baby jogou também a Copa do Mundo de 2009! Mari Nicolau, Bianca Silva, Leila Silva, Rafa Zenellato e Aline Furtado têm experiências na Série Mundial de Sevens, ao passo que Marcelle Souza (do Guanabara) é a grande novidade debutando em torneios oficiais pelas Yaras.

O novo modelo de disputas da Copa do Mundo Feminina transformou o torneio em um mata-mata. O Brasil enfrentará no dia 20, sexta, o Canadá nas oitavas de final, às 15h06, hora de Brasília.

- Continua depois da publicidade -

Mariana Nicolau – São José

Luiza Campos – Leoas de Paraisópolis

Rafaela Zanellato – Curitiba

Leila Silva – Leoas de Paraisópolis

Aline Furtado – USP

Isadora “Izzy” Cerullo – Niterói

Amanda Araújo – Niterói

Beatriz “Baby” Futuro – Niterói

Haline Scatrut – Curitiba

Raquel Kochhann – Leoas de Paraisópolis

Bianca Silva – Leoas de Paraisópolis

Marcelle Souza – Guanabara