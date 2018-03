As Yaras estão prontas para o mais importante desafio de 2018: o Hong Kong Sevens. O Brasil jogará em solo chinês entre os dias 6 e 8 de abril o torneio da segunda divisão mundial, que valerá a promoção à elite da Série Mundial de Sevens Feminina de 2018-19 à equipe campeã. É a chance do Brasil voltar a ser uma das 11 seleções da primeira divisão mundial – e, por isso, o torneio vale para as Yaras até mais do que a Copa do Mundo de Sevens.

O técnico Reuben Samuel já definiu sua equipe para o torneio, selecionando 13 jogadoras para irem a Hong Kong. O time é forte, com nada menos que 8 jogadoras olímpicas: Amanda, Haline, Baby, Raquel, Luiza, Paulinha, Claudinha e Izzy. A elas se juntarão jogadoras já bem introduzidas na seleção no processo de renovação da equipe, com Mari Nicolau, Bia, Leila e Aline sendo confirmadas no time, junta da melhor juvenil do ano passado, Rafa.

O Brasil terá pela frente apenas seleções asiáticas na primeira fase, com o duelo contra a China prometendo. Cazaquistão e a anfitriã Hong Kong fecham a chave.

Convocadas:

Amanda Araújo – Niterói

Mariana Nicolau – São José

Leila Silva – Leoas de Paraisópolis

Haline Scatrut – Curitiba

Beatriz “Baby” Futuro – Niterói

Raquel Kochhann – Leoas de Paraisópolis

Luiza Campos – Leoas de Paraisópolis

Paulinha Ishibashi – SPAC

Isadora “Izzy” Cerullo – Niterói

Cláudia Jaqueline Teles – Niterói

Bianca Silva – Leoas de Paraisópolis

Aline Furtado – USP

Rafaela Zanelatto – Curitiba

Hong Kong Sevens

Grupo A: África do Sul, Quênia, Papua Nova Guiné, México

Grupo B: Brasil, China, Cazaquistão, Hong Kong

Grupo C: Gales, Bélgica, Argentina, Polônia