A Seleção Brasileira Feminina está de malas prontas para viajar ao Uruguai, onde encarará o Sul-Americano 2018-19, com jogos nessa sexta e sábado, valendo vaga na Copa do Mundo de Sevens de 2018 para o campeão e no Hong Kong Sevens de 2018 (a segunda divisão da Série Mundial) para os dois primeiros colocados.

Para o desafio de ganhar o Sul-Americano pela 13ª vez, o técnico Reuben Samuel mesclou um elenco com veteranas olímpicas e jovens ascendentes. São 6 atletas que jogaram o Rio 2016: as veteranas Baby e Paulinha, as atletas com mais torneios pela seleção, a dupla gaúcha Luiza e Raquel, Izzy e Haline. Além delas, Bianca e Milena foram campeãs sul-americanas no início deste ano. As novidades são os retornos de Leila e Aline e de Rafa e Tixa, que estreiam em torneios oficiais.

Os jogos deverão ter transmissão online, no entanto ainda resta uma confirmação oficial.

Beatriz “Baby” Futuro – Niterói

Luiza Campos – Leoas de Paraisópolis

Raquel Kochhann – Leoas de Paraisópolis

Isadora “Izzy” Cerullo – Niterói

Haline Scatrut – Curitiba

Paulinha Ishibashi – SPAC

Bianca Silva – Leoas de Paraisópolis

Milena Silva – São José

Leila Silva – Leoas de Paraisópolis

Aline Furtado – USP

Letícia “Tixa” Martins

Rafaela Zenelatto – Curitiba



Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images