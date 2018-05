Terça-feira de festa brasileira na Bolívia, com a Seleção Brasileira Feminina defendendo com sucesso mais uma vez sua hegemonia no rugby sul-americano e conquistando sua segunda medalha de ouro na história dos Jogos Sul-Americanos, a Olimpíada da América do Sul, realizados neste ano em Cochabamba, na altitude boliviana de 2500 metros.

As Yaras venceram todos os seus compromissos, incluindo um 34 x 05 sobre a Argentina no último jogo para subirem no pódio e já carimbarem classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2019, que serão realizados em Lima, no Peru. A medalha de bronze ficou ineditamente com o Paraguai, que deixou a Colômbia para trás.

Já entre os homens a medalha de ouro foi do invicto Chile, que fez campanha perfeita que incluiu um 52 x 00 sobre o Brasil em partida decisiva – recorde na história dos confrontos entre os dois países. O Uruguai, por sua vez, arrancou uma grande vitória sobre a Argentina no último jogo e ficou com a medalha de prata, para o desapontamento dos Pumas, que viajaram à Bolívia com alguns jogadores de Série Mundial de Sevens.

Chile e Uruguai garantiram suas classificações aos Jogos Pan-Americanos, enquanto a Argentina já tinha vaga assegurada. Com isso, o Brasil terá que disputar a última vaga sul-americana no Pan 2019 no qualificatório sul-americano, a ter datas e local definidos.

Yaras invencíveis!

A soberania das Yaras na América do Sul segue intacta. Após vencer seus 4 jogos de domingo e segunda, o Brasil abriu terça encarando a Bolívia, pela primeira vez na história. Um total de 11 tries e 5 conversões coroaram a partida, terminando em 65 x 00. Os destaques vão pra Luiza e Thalia, marcando 3 tries cada uma durante os 14 minutos jogados.

No último jogo, o Brasil encarou a Argentina, que também chegava à decisão invicta. E as Pumas até começaram bem, abrindo o placar com try de Sofia González. Porém, as Yaras rapidamente reagiram e viraram com try em bela arrancada de Bianca. A Argentina sentiu e Izzy marcou o segundo, levando o duelo ao intervalo em 12 x 05. No segundo tempo, só deu Yaras, que voaram em campo, com tries de Amanda, Haline, Thalia e Haline de novo. 34 x 05 incontestáveis!

Recorde positivo e negativo para os Tupis na terça

