A Seleção Brasileira Feminina igualou sua última campanha de Copa do Mundo ao vencer hoje a África do Sul no encerramento de sua participação no torneio realizado em São Francisco, nos Estados Unidos. As Yaras fecharam a competição com uma vitória por 22 x 00 e alcançaram o mesmo 13º lugar da Copa do Mundo de 2013, mas com 2 vitórias em 4 jogos desta vez – contra 1 vitória em 3 jogos em 2013.

As Yaras foram superiores às sul-africanas durante todo o jogo, controlando pro completo a posse de bola e passando poucas dificuldade no duelo. Haline marcou o primeiro try brasileiro logo no começo recebendo para arrancar na ponta e Raquel ampliou recebendo a 5 metros do in-goal para romper a defesa sul-africana. 12 x 00 na primeira etapa, que acabou com o Brasil mantendo longamente a posse de bola, mas parando na defesa adversária.

O segundo tempo seguiu com o Brasil com mais volume de jogo e Bianca marcou o terceiro try recebendo offload de Raquel. E a mesma Bianca selou o triunfo em bola roubada por Raquel e trabalhada até a ponta com agilidade. 22 x 00, números finais. E fechamento com chave de ouro de Bianca, destaque brasileiro na Califórnia.

Decisão de 13º lugar

África do Sul 00 x 22 Brasil

Brasil: 1 Marcelle Souza (Guanabara), 2 Luiza Campos (Leoas de Paraisópolis), 3 Rafaela Zanellato (Curitiba), 4 Leila Silva (Leoas de Paraisópolis), 5 Aline Furtado (USP), 6 Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), 7 Amanda Araújo (Niterói), 8 Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), 9 Haline Scatrut (Curitiba), 10 Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis), 11 Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis), 12 Milena “Mille” Mariano (São José) / Técnico: Reuben Samuel;