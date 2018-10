A Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens embarca na próxima sexta-feira, 19 de outubro, para um gira, no Peru. As meninas vão para o país sul-americano disputar amistosos contra a seleção da casa e o Paraguai, no sábado, 20 de outubro, e no domingo, 21 de outubro. Os jogos serão no Fundo La Querencia, na cidade de Lurin.

O convite para fazer esses amistosos foi feito pela Federação Peruana de Rugby e as brasileiras vão com um time de desenvolvimento para os duelos, com diversas novidades no elenco. Serão 7 atletas que vestirão a camisa do Brasil pela primeira vez: Andressa, Byanca, Giovanna, Isadora, Milena, Pamela e Silvana são as estreantes. Leila, Eshyllen, Leticia, Marcelle e Thalia completam o grupo.

O Peru vem em grande evolução em meio ao rugby da América do Sul. As peruanas conquistaram o inédito terceiro lugar no último Sul-Americano de Sevens Feminino. Antes, a melhor classificação da equipe havia sido o sexto lugar, em 2011. O Paraguai também vem conquistando resultados expressivos, chegando duas vezes ao quarto lugar nas últimas edições do torneio, o que nunca havia acontecido antes.

Atuais tricampeãs sul-americanas, as brasileiras têm sido dominantes no cenário da América do Sul. Na edição de 2018, elas venceram o Peru, por 34 a 0, e o Paraguai, por 36 a 5, além de vencer também Costa Rica, Chile, Uruguai e Argentina. Desde que o Campeonato Sul-Americano é disputado, em 2004, a única edição que não teve o Brasil campeão foi em 2015, quando a equipe não participou.

20 de outubro – 15h45 – Brasil x Paraguai

20 de outubro – 16h40 – Peru x Brasil

21 de outubro – 11h45 – Brasil x Paraguai

21 de outubro – 12h30 – Peru x Brasil

Atletas

Andressa do Nascimento Alves – Guanabara (RJ)

Byanca Ketelly Santa Rita Miranda – Melina (MT)

Eshyllen Coimbra Cardoso – Guanabara (RJ)

Giovanna Nayla Olio – SPAC (SP)

Isadora Lopes de Souza – Melina (MT)

Leila Cassia dos Santos Silva – Leoas Paraisópolis (SP)

Leticia Oliveira Martins – Band Saracens (SP)

Marcelle da Cruz de Souza – Guanabara (RJ)

Milena Batista Mariano Silva – São José

Pamela Nascimento da Silva – Guanabara (RJ)

Silvana Oliveira Alves dos Santos – Leoas Paraisópolis (SP)

Thalia da Silva Costa – Delta (PI)