No último sábado, em São José dos Campos, a comissão técnica das seleções brasileira juvenis formou uma equipe de atletas M18 da região sudeste do país para enfrentar a King’s School Macclesfield, tradicional escola inglesa que visitou o Brasil neste fim de semana.

O jogo foi parelho, oferecendo uma boa preparação para os atletas do M18 brasileiro, com vistas para o Sul-Americano da modalidade que ocorrerá no fim do ano – ainda com data a ser confirmada. Vitória brasileira por 21 x 13.