A 3ª e última etapa do CGR 7s Feminino M18 de 2019 e o 3º Festival Masculino M19 e M16 foram realizados no último domingo, dia 20, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, sede da equipe do Farrapos. As competições juvenis reuniram no total 120 atletas, vindos de clubes do Estado como Charrua, Guaíba, Minuano, Antiqua UFPel, Brummers, Serra Gaúcha, Projeto Vem Ser Pelotas – UFPel, além do anfitrião Farrapos.

3ª Etapa do CGR 7s Feminino M18

A derradeira etapa do Circuito Gaúcho de Sevens Feminino M18 reservou grandes emoções dentro das quatro linhas. O Selecionado Sul e o Selecionado Central chegaram até o último jogo com chances de título, uma vez que ambos derrotaram o Selecionado Serrano-Sul. Na última partida, as equipes Sul e Central ficaram no empate em 12 a 12. No critério de desempate, que leva em conta o saldo de pontos, a equipe Central levou a melhor e ficou com o título.

Classificação da 3ª Etapa do CGR 7s Feminino M18 2019:

1º Central – 22 pontos

2º Sul – 19

3º Serrano-Sul – 17

- Continua depois da publicidade -

Classificação Final do CGR 7s Feminino M18 2019:

1º Central – 63 pontos

2º Sul: 60

3º Serrano-Sul: 51

Selecionado Sul:

Comissão Técnica: Camila Borges (Coach Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), Carina Curtinaz (Manager Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel) e Camila Ferro (Fisioterapeuta Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel);

Selecionado Central:

Comissão Técnica: Valquiria Estivalet (Coach Charrua RC) e Maria Carolina Rodrigues (Manager Charrua RC);

Selecionado Serrano-Sul:

Comissão Técnica: Ciana Goicochea (Coach Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), Isamara Buhl (Manager Farrapos RC) e Yasmin Correa (Fisioterapeuta Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel).

Festival Masculino de XV M16 e M19

No Festival Masculino de XV, os 80 atletas foram divididos em duas equipes na categoria M19 e duas equipes na categoria M16, que jogaram no formato XV-a-side. As Equipes “A” M16 (composta por atletas do Farrapos, Brummers e Guaíba) e M19 (composta por atletas do Farrapos, Charrua e Guaíba) levaram a melhor em ambas as categorias, terminando a etapa com 100% de aproveitamento.

Durante o festival ocorreram duas partidas amistosas da categoria M14 no formato 7s, com integrantes da equipe do Charrua, Antiqua UFPel, Serra Gaúcha e Minuano. Além disso, após a etapa, as equipes femininas disputaram um jogo amistoso 7s com as atletas que compõem os três selecionados.

MASCULINO

M19 A: Farrapos (14), Charrua (5), Guaiba (1)

M19 B: Minuano (10), Antiqua UFPel (6), Serra Gaucha (1), Brummers (3)

M16 A: Farrapos (15), Brummers (1), Guaiba (1)

M16 B: Charrua (8), Serra Gaucha (1), Minuano (5) e Antiqua UFPel (4)

M14 A: Serra Gaucha (6)

M14 B: Charrua (2), Minuano (2) e Antiqua UFPel (2)

Créditos: Comunicação FGR