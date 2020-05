Agora é oficial. O World Rugby (a federação internacional) confirmou que os amistosos de julho, isto é, os test match de meio de ano, foram adiados de modo indeterminado por conta da pandemia.

Tradicionalmente, as seleções europeias visitam os demais continentes no meio do ano para séries de amistosos internacionais. Até 2018, os jogos ocorriam no mês de junho e, a partir de 2020, o calendário já havia mudado para que tais eventos passassem a ocorrer em julho.

Por conta das restrições em viagens internacionais, o World Rugby seguiu as recomendações dos organismos internacionais de saúde e suspendeu as partidas. A entidade seguirá monitorando a situação global para poder definir novas datas.

Os Tupis (a Seleção Brasileira) não tinha jogos confirmados ainda para julho.

Clique aqui para o comunicado oficial.

Lista de jogos que ocorreriam em julho

Dia 30 de outubro

Canadá x Estados Unidos, em Vancouver

Dia 31 de outubro:

Japão x Nova Zelândia, em Tóquio

Dia 07 de novembro:

Escócia x Argentina, em Edimburgo

Inglaterra x Nova Zelândia, em Londres

Irlanda x Austrália, em Dublin

Gales x Fiji, em Cardiff

Itália x África do Sul, em local a definir

França x Geórgia, em St. Étienne

Romênia x Uruguai, local a definir

Dia 14 de novembro:

Inglaterra x Argentina, em Londres

Escócia x Japão, em Edimburgo

Irlanda x África do Sul, em Dublin

Gales x Nova Zelândia, em Cardiff

França x Austrália, em Paris

Itália x Uruguai, em local a definir

Dia 21 de novembro:

Inglaterra x Tonga, em Londres

Escócia x Nova Zelândia, em Edimburgo

Irlanda x Japão, em Londres

França x África do Sul, em Paris

Itália x Austrália, em local a definir

Geórgia x Fiji, em Tblisi

Samoa x Uruguai, em local a definir

Dia 22 de novembro:

Gales x Argentina, em Cardiff

Dia 28 de novembro:

Inglaterra x Austrália, em Londres

Gales x África do Sul, em Cardiff

Dia 03 de dezembro