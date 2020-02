O Chile conseguiu elevar sua estreia na Superliga sul-americana (SLAR) a um momento histórico. O primeiro jogo em casa do novo time profissional do país, o Selknam, será no maior estádio do país: o Estádio Nacional de Santiago, palco das finais da Copa do Mundo da FIFA de 1962 e da Copa América de 2015.

O Selknam receberá no palco de 48 mil lugares os argentinos do Los Ceibos no dia 14 de março.