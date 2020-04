A crise do coronavírus está deixando incerto o futuro dos amistosos internacionais de 2020. Mesmo que o rugby volte nos próximos meses, as restrições a viagens internacionais podem seguir como um problema para partidas intercontinentais, como o próprio World Rugby já pontuou recentemente.

O principal desdobramento disso seria o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2023, que ocorreria já, em novembro de 2020 (uma vez que o World Rugby gosta de fazer o sorteio 3 anos antes). O sorteio é condicionado pelo Ranking Mundial, com as 12 seleções pré qualificadas (isto é, as 12 melhores da Copa do Mundo de 2019) sendo distribuídas pelos grupos, ao passo que as vagas que serão disputadas nas Eliminatórias entram para o sorteio com os nomes dos continentes. Já estão garantidas no Mundial 2023, que será disputado na França, além da seleção da casa, a África do Sul, Inglaterra, Nova Zelândia, Gales, Irlanda, Austrália, Japão, Argentina, Escócia, Itália e Fiji.

Com isso, caso não sejam mais disputadas partidas entre seleções neste ano, como ficaria o sorteio?

O sorteio é feito do seguinte modo:

Pote 1: Equipes ranqueadas de 1 a 4 (entre os 12 times já classificados);

Pote 2: Equipes ranqueadas de 5 a 8 (entre os 12 times já classificados);

Pote 3: Equipes ranqueadas de 9 a 12 (entre os 12 times já classificados);

Potes 4 e 5: os demais times, que serão sorteados como continentes (ex: Europa 1, Américas 1, Europa 2, Américas 2, África 1, Oceania 1…)

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2023 seguirá com o modelo de 4 grupos com 5 seleções. Ainda não foi confirmado quantas vagas cada continente terá via Eliminatórias.

No momento, com base no Ranking atual, o sorteio teria os seguintes potes:

Pote 1 : África do Sul, Nova Zelândia, Inglaterra e Irlanda;

: África do Sul, Nova Zelândia, Inglaterra e Irlanda; Pote 2 : França, Gales, Austrália e Escócia;

: França, Gales, Austrália e Escócia; Pote 3 : Japão, Argentina, Fiji e Itália

: Japão, Argentina, Fiji e Itália Potes 4 e 5: a definir

Com isso, você pode simular as combinações possíveis entre os potes 1, 2 e 3! África do Sul, França e Argentina? Nova Zelândia, Gales e Argentina? Ou então grupos mais fracos, como Irlanda, Escócia e Itália?