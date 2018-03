Além do Nordeste Super XV, outra competição que chegou ao fim em 2018 é a Liga Sul. O torneio não será disputado neste ano, com a regionalização do Super 16 e a expansão do Gaúcho levando o Farrapos a optar por não disputar a liga.

Porém, Desterro e Curitiba seguirão duelando pela Taça da Amizade, com os jogos já tendo suas datas: 14 de abril e 9 de junho.