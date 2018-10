ARTIGO COM VÍDEOS – Os Campeonatos Sul-Africano e Neozelandês serão decididos por grandes clássicos (Western Province contra Sharks, Auckland versus Canterbury), enquanto o Campeonato Australiano terá uma inusitada final em Fiji (Drua recebendo o Queensland Country).

Confira já como foram as semifinais neste fim de semana de Currie Cup, Mitre 10 Cup e NRC! E teve ainda decisão de título feminino na Nova Zelândia, com Canterbury sendo campeão da Farah Palmer Cup.

Currie Cup tem semi dramática com prorrogação



A final do Campeonato Sul-Africano de 2018 será a mesma de 2017, no mesmo local. O Western Province (Stormers) novamente receberá no Newlands Stadium, na Cidade do Cabo, o Natal Sharks, buscando conquistar novamente a Currie Cup. Para os Sharks, o título não vem desde 2013.

O WP recebeu o Blue Bulls para o superclássico nacional entre os maiores campeões da África do Sul e o time do Cabo triunfou em um jogo de tirar o fôlego por 35 x 32. Partida decidida na prorrogação com SP Marais chutando o penal da vitória no segundo tempo extra.

Já o Sharks conseguiu se impor no tempo normal contra o Lions por 33 x 24, em partida também de alto nível que teve Nkosi e Dan Du Preez marcando 2 tries cada decisivos para o time de Durban.

Na sexta, rolou ainda a final da 2ª divisão, com o SWD Eagles derrotando o Falcons por 36 x 27 para garantir o direito de tentar a promoção encarando o Free State Cheetahs, lanterna da primeira divisão.

The Currie Cup Premier Division – Fase Principal – Campeonato Sul-Africano

Semifinais

Western Province 35 x 32 Blue Bulls, na Cidade do Cabo

Natal Sharks 33 x 24 Golden Lions, em Durban

FINAL

Dia 27/10 – Western Province x Natal Sharks, na Cidade do Cabo

Repescagem promoção-rebaixamento

Dia 26/10 – Free State Cheetahs x SWD Eagles, em Bloemfontein





Na Austrália quem manda é Fiji?

No NRC australiano, a grande final será em Fiji. Isso porque o Fijian Drua provou de novo sua força e derrotou o Canberra Vikings para avançar à final com a melhor campanha da competição. 35 x 28, com os Fijian liderando o placar e segurando a reação do time da capital australiana.

Já em Gold Coast o Queensland Country carimbou sua vaga para a decisão fazendo 45 x 24 sobre o badalado Western Force. Segunda final seguida para o Country, campeão de 2017.

NRC – National Rugby Championship – Campeonato Australiano 2018

Semifinais

Fijian Drua 35 x 28 Canberra Vikings, em Lautoka

Queensland Country 45 x 24 Western Force, em Gold Coast

FINAL

Dia 27/10 – Fijian Drua x Queensland Country, em Lautoka (Fiji)

Canterbury é campeão feminino da Nova Zelândia

Na Nova Zelândia já teve final. No sábado, Porirua recebeu como campo neutro a decisão da Farah Palmer Cup, o máximo campeonato feminino de XV do país. E Canterbury derrotou Counties Manukau em um verdadeiro atropelo de 57 x 05, assegurando seu segundo título consecutivo.

Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino 2018

FINAL

Canterbury 57 x 05 Counties Manukau, em Porirua



Pesadelo para trás? Auckland sorri na Mitre 10 Cup, mas desafio é imenso

Entre os homens, a Nova Zelândia assistiu à semifinais do campeonato nacional, a Mitre 10 Cup, que terá uma final de grande rivalidade entre os dois maiores campeões do país, Auckland e Canterbury.

Auckland, o maior campeão, não vence a taça desde 2007, assistindo desde então Canterbury faturar o título 9 vezes nos últimos 10 anos. O fã do rugby da maior cidade da Nova Zelândia vive em crise pelo péssimo desempenho do Blues no Super Rugby, mas a chance de redenção apareceu no Campeonato Neozelandês, com Auckland mantendo a melhor campanha da competição e garantindo o direito de jogar em casa, no Eden Park, a grande final no sábado que vem.

Na semifinal, Auckland derrotou Wellington em outro grande clássico nacional por 38 x17, com direito a 2 tries de Akira Ioane. Já Canterbury tenta seu terceiro título seguido ao despachar seu parceiro de Ilha do Sul e Crusaders, o Tasman, por 21 x 16, na casa do oponente.

Enquanto isso, o Championship, a 2ª divisão, será decidida entre os dois grandes da competição, Waikato e Otago, que venceram Northland e Hawke’s Bay, respectivamente.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês 2018

Premiership

Semifinais

Tasman 16 x 21 Canterbury, em Nelson

Auckland 38 x 17 Wellington, em Auckland

FINAL

Dia 27/10 – Auckland x Canterbury, em Auckland

Championship

Semifinais

Otago 20 x 19 Hawke’s Bay, em Dunedin

Waikato 48 x 26 Northland, em Hamilton

FINAL

Dia 26/10 – Waikato x Otago, em Hamilton