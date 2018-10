Sábado de abertura da Série Mundial de Sevens Feminina! Denver, nos Estados Unidos, é o palco da primeira etapa e o primeiro dia de jogos rolou sem maiores surpresas. Nova Zelândia e Austrália lideraram seus grupos e, como esperados, fecharam o sábado invictas.

O destaque maior foi o Canadá, que fez uma partida inspiradora contra a França, triunfando por 24 x 10 para ficar com o primeiro lugar do Grupo C. A canadense Ghislaine Landry fez história se tornando a primeira atleta da Série Mundial Feminina a ultrapassar a marca dos 1000 pontos marcados.

RE:LIVE: The moment @ghis_landry became the first ever women’s player to reach 1000 points on the world series. Huge moment for the @rugbycanada star! pic.twitter.com/nJf9COBH7J

— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 20 de outubro de 2018