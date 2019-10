O mata-mata do Super 13 – o Campeonato Brasileiro – vai começar nesse sábado, com um jogo isolado. Em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha receberá os paulistas do Band Saracens pela Repescagem para as Quartas de final. Quem vencer a partida garantirá classificação às quartas de final para visitar o São José, primeiro colocado do Grupo A da competição.

O Serra Gaúcha é o debutante da 1ª divisão nacional e já conseguiu duas vitórias, sobre Charrua e Pé Vermelho, alcançando o mata-mata. Por sua vez, o Band Saracens sofreu derrotas pesadas, mas vitórias sobre Tornados e SPAC deram tradicional clube de São Paulo – tetracampeão nacional (1988, 1995, 2001 e 2009) – uma chance de buscar terminar entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 2015. O Band tem Tupis – Paganini e Laurent – mas a campanha até aqui dos gaúchos foi melhor. E agora?

A partida é inédita para os dois lados.

Dia 19/10/2019 às 15h00 – Serra Gaúcha x Band Saracens

Árbitro: Diogo Farezin

Local: Complexo Esportivo da Zona Norte – Caxias do Sul, RS

