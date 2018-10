Enquanto o Farrapos joga a semifinal do Super 16, os olhares dos rugbiers de Caxias do Sul e Porto Alegre nesse sábado (dia 6) estarão sobre a Repescagem de Promoção e Rebaixamento para o Super 16 do ano que vem. Em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha, vice campeão da Taça Tupi, terá o mando em jogo único contra o San Diego, da capital gaúcha, último colocado do Grupo D do Super 16.

Neste ano, os dois clubes duelaram duas vezes pelo Campeonato Gaúcho e os caxienses levaram a melhor nas duas oportunidades, fazendo 19 x 15 em Porto Alegre e 56 x 19 na Serra. Os dois clubes vivem momentos bem distintos. Enquanto o Serra Gaúcha fez uma campanha perfeita até a final da Taça Tupi, perdendo a final por um lance no apagar das luzes para o Tornados, o San Diego fechou a fase de grupos do Super 16 com 6 derrotas em 6 jogos. Entretanto, é óbvio que o San Diego teve adversários mais fortes pela frente e fez alguns bons jogos apesar das derrotas. Portanto, em quem você aposta? Mando e histórico recente a favor do Serra Gaúcha, mas rodagem em desafios maiores para o San Diego ao longo do segundo semestre. Quem vencer estará no Super 16 de 2019.



Rio Branco desiste da Repescagem

As desistências dos jogos de Repescagem para o Super 16 se seguiram. Após o BH Rugby abrir mão da Repescagem e decretar seu rebaixamento, foi a vez agora do Rio Branco, semifinalista da Taça Tupi, optar por não jogar por promoção ao próximo Super 16.

O Rio Branco deveria encarar o Templários, último colocado do Grupo C do Super 16, mas com a desistência o time do ABC Paulista tem sua vaga garantida na elite nacional.

14h30 – Serra Gaúcha x San Diego

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio Municipal – Caxias do Sul, RS