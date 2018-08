A Taça Tupi conheceu 3 de seus 4 semifinalistas já na 4ª rodada, mesmo com 2 rodadas ainda a serem disputadas. Serra Gaúcha, no Grupo A, Tornados e Rio Branco, no Grupo A, já sabem que terão um lugar no mata-mata da competição e, no mínimo, uma vaga nas Repescagens de promoção ao Super 16. Já a segunda vaga do Grupo B está muito perto de ser do Joaca, que precisa de apenas um pontinho para confirmar sua classificação. A 2ª divisão nacional acabou tendo pouca emoção, com esses 4 clubes deslanchando.

Tornado laranja

Indaiatuba celebrou a classificação do Tornados à próxima fase graças a um tufão de tries: 95 x 05 para cima do eliminado Inconfidentes. O asa Londrina esteve com tudo no primeiro tempo e marcou um hat-trick (3 tries para os laranjas), enquanto o ponta Yuri fez 2 e Alcino marcou o seu. Rafael descontou para os mineiros, mas viria mais na segunda etapa.

O Tornados voltou com tudo, Sandrinho marcou mais 2 tries, Alcino deixou outro, Rubin (de apenas 18 anos) fez o seu, Londrina guardou seu quarto try, Bachegga, Brad e Cirilo também cruzaram o in-goal e Alcino completou seu hat-trick no fim. 15 tries, sendo 9 na segunda etapa.

Alcino e Londrina são os artilheiros de tries do torneio com 7 cada até aqui.

Pelicano voa mais alto que o Carcará

Em Uberlândia, os Carcarás foram eliminados de vez pelos Pelicanos. O Rio Branco derrotou o Uberlândia por 25 x 12 e se garantiu nas semifinais, com sua 3ª vitória seguida na temporada.

O duelo começou parelho, com troca de tries: Ogro fez para o Rio Branco e Jota devolveu para o Uberlândia. 5 x 5, em duros 30 minutos iniciais, com um amarelo para cada lado. Apenas pouco antes do intervalo Thomas marcou o try que pôs os paulistas em vantagem. 12 x 05.

O segundo tempo largou com Pomba cravando o segundo try mineiro para novo empate, 12 x 12, mas Will, aos 61′, fez o try que colocava definitivamente o Rio Branco em vantagem. Aberto, o jogo se tornou tenso, com Pedro Borges recebendo amarelo do lado mineiro e Lacraia sendo expulso (vermelho) do lado paulista. As chances apareceram para os dois lados e no finzinho Bigode fez o try do triunfo dos visitantes, que asseguraram a preciosa vitória bonificada fora de casa. Talvez o jogo mais apertado e quente da Taça Tupi até aqui.

Serra Gaúcha classificado

O Serra Gaúcha é uma máquina de tries no Sul do país e conseguiu sua classificação com um 51 x 22 para cima do Lobo Bravo no sábado passado.

Os paranaenses até deram bastante trabalho aos gaúchos no primeiro tempo. O Serra largou na frente com tries de Crippa e Teteu, mas o Lobo Bravo reagiu e virou o placar para 12 x 10 com tries de Spegel e Dudu.

Foi apenas no segundo tempo que os anfitriões se impuseram de vez, com 6 tries e imposição sobre o time de Guarapuava que já sentia o peso da partida após o intervalo. Juca, Ronaldo, Neymar, Feio, Jo e Rangel cruzaram o in-goal para o clube de Caxias do Sul Reccanello fez um try de honra para o Lobo Bravo no fim, mas Ronaldo ainda teve tempo de marcar um último para o Serra Gaúcha, fechando o placar e selando a classificação.

Joaca muito perto da vaga

O Joaca pôs um pé e meio na próxima fase com uma indiscutível vitória por 30 x 05 sobre o Chapecó, em dérbi catarinense, deixando o rival praticamente fora dos disputas. O clube de Florianópolis cruzou o in-goal 2 vezes no primeiro tempo, com Magic e Vitão, mas o Chapecó reduziu e deixou o jogo aberto com try de Kiko antes do intervalo. 14 x 05.

No segundo tempo, o jogo ficou mais tenso e vieram os amarelos e os penais. Gui assegurou a ampliação da vantagem para as Corujas na base dos chutes, com 3 penais convertidos, e no finzinho o próprio Gui marcou o terceiro try. Mas, o try do bônus não veio.

Taça Tupi – 4ª rodada

Dia 18/08/2018 às 13h30 – Joaca 30 x 05 Chapecó

Árbitro: Fernando Ceolatto

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 51 x 22 Lobo Bravo

Árbitro: Ana Paulo Ripol

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Tornados 95 x 05 Inconfidentes

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Uberlândia 12 x 26 Rio Branco

Árbitro: Benjamin Neves

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG