Sob a curadoria do historiador Victor Ramalho (editor do Portal do Rugby, pesquisador LUDENS-USP, comentarista ESPN), o Sesc São José oferece um passeio pelo mundo do rugby, na mostra “Vale do Rugby”.

O esporte de origem inglesa é praticado no Brasil desde o século XIX e se enraizou em São José dos Campos e região nos últimos 30 anos.

A partir da projeção de um campo de rugby e suas regras básicas, o público tem a oportunidade de navegar pela história desta modalidade olímpica e centenária. As imagens contam as origens do esporte no mundo e como chegou ao Brasil. Durante o percurso, o visitante pode apreciar objetos utilizados na prática do jogo, como a bola, o livro de regras, troféus, medalhas conquistadas pelo Brasil e por equipes do Vale do Paraíba.

As Seleções Brasileiras também estão presentes na exposição e ganham um toque regional com a história da chegada do esporte no Vale do Paraíba, com foco nas cidades de São José dos Campos e Jacareí.

- Continua depois da publicidade -

Integrando a mostra, um mapa apresenta as principais referências na região, indicando locais onde o esporte é praticado ou já esteve presente. Há também exibição de vídeos documentários que mostram quais são os valores e a filosofia do rugby.

A área da exposição se estende pelos espaços do Sesc, onde grandes painéis fotográficos com imagens do rugby feminino, masculino, adulto, juvenil e em cadeira de rodas, oferecem ao visitante a oportunidade de observar de perto os movimentos e ouvir os sons da modalidade.

Programação de abertura – Rugby no Vale

Para abrir a exposição, sábado, dia 4, às 16h, o Sesc recebe convidados como Alexandre Spani, campeão sul-americano com a Seleção Brasileira de Rugby; Carla Barbosa (Zaza), jogadora da Seleção Brasileira entre 2011 a 2016; Edis Abrantes, jogador e ex-presidente da Associação Esportiva Jacareí de Rugby; e Jéssica Zerbinatti, campeã sul-americana pela Seleção Brasileira em 2004, que contam histórias sobre o Rugby e quais as perspectivas da modalidade na região e no Brasil. A mediação é do curador Victor Ramalho.

Acompanhe toda a programação do Sesc Verão 2020 pelo Portal: https://www.sescsp.org.br/unidades/23_SAO+JOSE+DOS+CAMPOS#/uaba=programacao#/fdata=id%3D23

Serviço

Exposição

Vale do Rugby

Curadoria de Victor Ramalho.

Visitação de 04/01 a 01/03.

De terça a sexta, das 13h às 21h45; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h45.

Área de Exposição. Grátis. 12 anos.

Bate-papo de abertura

Rugby no Vale

Dia 4, sábado, às 16h.

Convivência. Grátis. Livre.

O Sesc São José dos Campos fica na Av. Adhemar de Barros, 999 – Jd. São Dimas. Mais informações pelo telefone 12.3904.2000 e no site sescsp.org.br/sjcampos

Texto: Comunicação SESC São José dos Campos