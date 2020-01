O SESC São José dos Campos está com janeiro e fevereiro repletos de rugby. Além da exposição Vale do Rugby, que conta a história do esporte no Brasil e no Vale do Paraíba, o verão será repleto de atividades na unidade.

Como parte da programação do Cinesesc, serão exibidos os filmes “Invictus”, “Para sempre um vencedor” e “Leões de Paraisópolis: o rugby que vem da favela”.

A unidade ainda oferecerá atividade físicas de rugby para os jovens, com clinicas e desafios da modalidade.

Tudo gratuito.

Cinesesc

Dia 05/01 – 18h00: Invictus

Dia 12/01 – 18h00: Para sempre um vencedor

Dia 26/01 – 18h00: Leões de Paraisópolis: o rugby que vem da favela

Atividades

Dia 04/01 às 16h00 – O Rugby no Vale – Bate Papo sobre a História do Rugby com Edis Abrantes, Alexandre Spani, Carla Barbosa (Zaza) e Jéssica Zerbinatti;

Dia 04 a 12/01: Circuito de Rugby (ministrado pelo Jacareí)

Terças, quarta, quinta e sexta das 14h00 às 18h00

Sábado e domingo, das 11h00 às 18h00

Dia 11/01 às 18h30 – Desafio de Rugby (atletas de Jacareí e São José encaram desafios no ginásio do SESC;

Dias 21/01 a 25/01 – Tag e Touch Rugby

Terças, quarta, quinta e sexta das 14h00 às 17h00 e das 18h00 às 20h00

Sábado e domingo, das 10h30 às 18h30

Dias 25/01 e 26/01 – Rugby Aquáticos

Sábado das 13h00 às 14h00 e das 16h00 às 17h00;

Domingo das 11h00 às 15h00;

Dia 30/01 às 20h00 – A mulher no esporte: Quebrando Tabus – Bate papo com participação de Edna Santini, atleta do São José e medalhista dos Jogos Pan-Americanos;