Nos dias 17 e 18 de novembro (sábado e domingo) acontecerá, sob organização do São Carlos, o Torneio de Rugby dos 82º Jogos Abertos do Interior. Será a terceira vez que o rugby fará parte dos Jogos Abertos como modalidade extra.

A primeira foi em 2011, em Mogi das Cruzes, quando o São Carlos, representando a Capital da Tecnologia na modalidade, conquistou a medalha de ouro. No ano seguinte, 2012, Bauru sediou mais um torneio de rugby, com o São José ficando com a medalha de ouro. Houve, ainda, um torneio de rugby paralelo aos Jogos Abertos de 2013, novamente em Mogi das Cruzes, mas a modalidade não figurou oficialmente no calendário da competição.

Ainda assim, pela primeira vez, o Torneio de Rugby dos Jogos Abertos contará com uma disputa feminina! Serão 4 equipes: São Carlos (Garra), Guarulhos, Ribeirão Preto (Aliança) e São José do Rio Preto (Hydra). As equipes jogaram todas contra todas em turno único e a que somar mais pontos conquistará a medalha de ouro do torneio – que ocorrerá no sábado.

No masculino, oito equipes buscam a consagração nas “Olimpíadas Caipiras”: São Carlos, Dourado (CAASO), Ibaté (UFSCar), Mogi das Cruzes (Mogi), Paulínia (Jequitibá), Ribeirão Preto, Rio Claro (RURC) e São João da Boa Vista (Tucanos). As equipes foram divididas em dois grupos que se enfrentam em turno único dentro dos grupos na primeira fase, no sábado. No domingo, os dois melhores times de cada grupo fazem a semifinal da Taça Ouro conquanto os terceiros e quartos fazem a semifinal da Taça Prata da competição. Os vencedores das semifinais Taça Ouro fazem a final e os perdedores disputam o terceiro lugar. Os vencedores das semifinais da Taça Prata disputam o quinto lugar geral conquanto os perdedores fazem a disputa da sétima colocação.

Vejam abaixo a tabela de jogos: