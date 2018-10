Hoje começa a 39ª Taça Universitária de São Carlos, a TUSCA. Em meio aos diversos torneios, ocorrerá, na sexta-feira, 12, o 16º Torneio de Rugby Masculino e o VI Amistoso Feminino da TUSCA. Ambos os torneios são na modalidade rugby sevens e acontecem no campo da USP, campus 1, sendo que o torneio feminino começa às 15h e o masculino às 18h30.

O VI Amistoso Feminino, que não conta ponto para as Atléticas na classificação geral da TUSCA, deverá contar com as equipes da Liga das Engenharia Unicamp – LEU, Poli (São Paulo), Garra (São Carlos) e Hydra (Rio Preto).

Já o 16º Torneio de Rugby Masculino da TUSCA contará com as equipes da UFSCar, CAASO, ESALQ (Piracicaba), Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFMT e Liga das Engenharias Unicamp – LEU.

Ambos os torneios serão todos contra todos em turno único, com a equipe que somar mais pontos sendo considerada a campeã. O São Carlos espera que os atletas possam fazer bons jogos e que, acima de tudo, se divirtam e mantenham os valores do rugby como meta. Vejam os jogos:

FEMININO

15h00 – Garra x Hydra

15h20 – LEU x Poli

16h00 – Garra x Poli

16h20 – LEU x Hydra

17h00 – Garra x LEU

17h20 – Poli x Hydra

MASCULINO

18h30 – CAASO x UFTM

18h50 – UFSCar x LEU

19h10 – UFTM x ESALQ

19h40 – CAASO x LEU

20h10 – UFSCar x ESALQ

20h40 – UFTM x LEU

21h10 – CAASO x ESALQ

21h40 – UFSCar x UFTM

22h10 – LEU x ESALQ

22h40 – CAASO x UFSCar