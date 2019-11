Depois do grande jogo de quarta entre Brasil e Barbarians, a ESPN retorna com mais rugby entre sexta, sábado e domingo, com a segunda rodada da Heineken Champions Cup europeia.

Na sexta, tem o duelo entre os irlandeses do Ulster e os franceses do Clermont, ao passo que no sábado outro embate entre irlandeses e franceses ganhará à tela, com Leinster visitando o Lyon.

Todos os demais jogos da rodada da competição estarão ao vivo no Watch ESPN.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 22 de novembro

07h00 – Amistoso – Brasil x Barbarians – ESPN Extra VT

11h30 – Amistoso – Brasil x Barbarians – ESPN VT

16h10 – Evento Especial – Rugby Games – ESPN2 VT

16h40 – Heineken Champions Cup – Ulster x Clermont – ESPN2 AO VIVO

22h30 – Amistoso – Brasil x Barbarians – ESPN2 VT

PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA

Sábado, dia 23 de novembro

10h00 – Heineken Champions Cup – Ospreys x Saracens – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Heineken Champions Cup – Toulouse x Connacht – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Heineken Champions Cup – Benetton Treviso x Northampton Saints – Watch ESPN AO VIVO

12h00 – Heineken Champions Cup – Lyon x Leinster – ESPN2 AO VIVO

12h15 – Heineken Champions Cup – Exeter Chiefs x Glasgow Warriors – Watch ESPN AO VIVO

14h30 – Heineken Champions Cup – Munster x Racing – Watch ESPN AO VIVO

14h30 – Heineken Champions Cup – Harlequins x Bath – Watch ESPN AO VIVO

17h45 – Heineken Champions Cup – Lyon x Leinster – ESPN Extra VT

PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA

Domingo, dia 24 de novembro

10h00 – Heineken Champions Cup – Sale Sharks x La Rochelle – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Heineken Champions Cup – Montpellier x Gloucester – Watch ESPN AO VIVO

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 1 5 Northampton Saints Inglaterra Northampton 1 4 Lyon França Lyon 1 0 Benetton Treviso Itália Treviso 1 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 1 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 1 4 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 1 1 La Rochelle França La Rochelle 1 0 Grupo 3 Clermont França Clermont-Ferrand 1 5 Ulster Irlanda Belfast 1 4 Bath Inglaterra Bath 1 1 Harlequins Inglaterra Londres 1 0 Grupo 4 Racing França Paris 1 5 Munster Irlanda Limerick 1 5 Ospreys Gales Swansea 1 0 Saracens Inglaterra Londres 1 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 1 4 Connacht Irlanda Galway 1 4 Montpellier França Montpellier 1 1 Gloucester Inglaterra Gloucester 1 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.