Se no fim de semana as atenções estão sobre as semifinais da Copa do Mundo de Rugby (Union), a sexta-feira terá uma grande atração do Rugby League – o rugby de 13 jogadores.

Austrália (Kangaroos) e Nova Zelândia (Kiwis) decidirão o título da inaugural Oceania Cup, em confronto na cidade australiana de Wollongong, em partida com transmissão do Watch NRL. Será o único duelo do ano entre as duas potências da modalidade. A partida encerra a temporada dos Kangaroos, mas apenas aquece os Kiwis para duas partidas de arrepiar contra a seleção da Grã Bretanha, que faz sua primeira viagem à Nova Zelândia desde 2006. Em 2018, no último duelo entre Kiwis e Kangaroos, o triunfo foi neozelandês:



Os britânicos também irão a campo, no sábado, contra Tonga, em amistoso na cidade de Hamilton, na Nova Zelândia. Os Lions da Grã Bretanha têm um elenco basicamente inglês, com apenas um atleta escocês e um irlandês. Trata-se, na prática, da própria seleção da Inglaterra, vice campeã do mundo em 2017. Por sua vez, a seleção de Tonga não será oficial, pois a federação do país foi suspensa pela federação internacional por conta de intervenção governamental na entidade. Com isso, o nome da equipe será Tonga Invitational. Tal fato impediu Israel Folau de retornar ao League.

Europa começa a definir classificados ao Mundial 2021

No sábado ainda será dado o pontapé inicial para a fase final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 na Europa, com Escócia versus Sérvia e Espanha contra Irlanda. A fase final europeia conta com 6 equipes divididas em 2 grupos com 3 times cada, com os 2 primeiros colocados de cada chave se classificando ao Mundial.

No Grupo A estão Itália, Irlanda e Espanha e no Grupo B competem Escócia, Grécia e Sérvia (que herdou vaga da Rússia, após os russos anunciarem desistência).

RLIF agora se chama International Rugby League

Foi anunciada também nesta semana a mudança de nome da entidade máxima do rugby league. A federação internacional, antes batizada de RLIF (Rugby League International Federation) agora se chama IRL – International Rugby League.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 25 de outubro

06h10 – Austrália x Nova Zelândia, em Wollongong – Watch NRL AO VIVO

Histórico: 147 jogos, 109 vitórias da Austrália, 35 vitórias da Nova Zelândia e 3 empates. Último jogo: Nova Zelândia 26 x 24 Austrália, em 2018;

Austrália: 1 James Tedesco, 2 Josh Addo-Carr, 3 Latrell Mitchell, 4 Jack Wighton, 5 Nick Cotric, 6 Cameron Munster, 7 Daly Cherry-Evans, 8 Josh Papalii, 9 Damien Cook, 10 David Klemmer, 11 Boyd Cordner, 12 Tyson Frizell, 13 Jake Trbojevic;

Interchange: 14 Ben Hunt, 15 Payne Haas, 16 Paul Vaughan, 17 Wade Graham;



Nova Zelândia: 1 Roger Tuivasa-Sheck, 2 Ken Maumalo, 3 Charnze Nicoll-Klokstad, 4 Joseph Manu, 5 Jamayne Isaako, 6 Shaun Johnson, 7 Benji Marshall, 8 Leeson Ah Mau, 9 Brandon Smith, 10 Jared Waerea-Hargreaves, 11 Briton Nikora, 12 Kenny Bromwich, 13 Adam Blair;

Interchange: 14 Jahrome Hughes, 15 Zane Tetevano, 16 Braden Hamlin-Uele, 17 Corey Harawira-Naera;

Sábado, dia 26 de outubro

04h00 – Tonga Invitational x Grã Bretanha, em Hamilton (Nova Zelândia)

Copa do Mundo de Rugby League de 2021 – Eliminatórias

Zona Europeia – Fase Final



Sábado, dia 26 de outubro

11h00 – Escócia x Sérvia, em Glasgow

12h00 – Espanha x Irlanda, em Xàtiva