A África do Sul conheceu neste sábado seu grande campeão de 2018, com a final da Currie Cup de 2017 sendo reeditada neste ano. Na Cidade do Cabo, o Western Province (Stormers), campeão do ano passado, recebeu novamente o Natal Sharks, mas desta vez o título ficou com o time de Durban, que ergueu seu primeiro título sul-africano desde 2013. 17 x 12 no marcador para os Sharks em pleno Newlands Stadium.

O time da casa foi dominante nos avançados e abriu 6 x 0 no marcador com 2 penais de SP Marais no primeiro tempo. Mas os Sharks reagiram e viraram depois do intervalo com try do hooker Akker van der Merwe, após Marius Louw romper a linha do WP. Marais chutou novo penal para fazer 9 x 7 para os anfitriões, mas Robert Du Preez recolocou os Sharks na frente na mesma moeda.

O momento decisivo para o título dos Sharks veio aos 72′, quando o asa Tyler Paul cravou o segundo try do time de Durban. Willemse chutou penal para o WP na sequência, mas a defesa dos alvinegros foi uma fortaleza e segurou a grande vitória. 17 x 12, para assegurar o 8º título na história dos Sharks.

The Currie Cup Premier Division – Fase Principal – Campeonato Sul-Africano

FINAL

Western Province 12 x 17 Natal Sharks, na Cidade do Cabo

Lista de campeões do Campeonato Sul-Africano

34 títulos- Western Province

23 títulos – Blue Bulls

11 títulos – Golden Lions

8 títulos – Natal Sharks

5 títulos – Free State Cheetahs

3 títulos – Griquas

2 títulos – Border Bulldogs