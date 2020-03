ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby será interrompido a partir de agora por conta da pandemia do coronavírus COVID-1,9, mas a liga do Hemisfério Sul foi uma das únicas competições esportivas que teve ação neste fim de semana.

A única partida cancelada da rodada foi entre Jaguares e Highlanders, declarada empate pela organização.

O grande jogo da jornada se deu na África do Sul, com os Sharks vencendo os Stormers por 24 x 14 em jogo valendo a liderança da competição. Foi um jogão apertado, com Fassi e Jantjies trocando tries na primeira etapa e Curwin Bosch chutando drop goal para colocar os Sharks na frente. No segundo tempo, os Stormers se colocaram na frente aos 61′ com try de Paul De Wet. Porém, na reta final, os Sharks arrancaram 2 penais preciosos para Curwin Bosch virar o placar e no minuto final, Mapimpi fez o try matador, negando o bônus aos Stormers.



Na Nova Zelândia, o grande jogo se deu na sexta, com os Hurricanes vencendo fora de casa os Chiefs por 27 x 24 – resultado que derrubou os Chiefs da liderança da Conferência Neozelandesa. Comn tries de Ben Lam e Fletcher Smith, os ‘Canes se puderam em vantagem no primeiro tempo, apesar do try de Boshier para os anfitriões. Na segunda etapa, Tamua Manu e Stevenson marcaram os tries da virada dos Chiefs, mas os Hurricanes cresceram no fim e o try de Asafu Aumua, aos 71’, empatou a partida. E, na pressão final, com o tempo esgotado, Jordie Barrett chutou o penal da vitória para o time de Wellington.



Com a derrota dos Chiefs, os Crusaders sorriram atropelando os Sunwolves por 49 x 14 para assumirem a primeira colocação da Conferência. O jogo foi na Austrália, em Brisbane, como preliminar do encontro entre Reds e Bulls, por conta do cancelamento dos espetáculos esportivos no Japão. Foram 7 tries para os ‘Saders, com Sevu Reece marcando 2.



Os Reds, por sua vez, voaram baixo para cima dos Bulls, triunfando por 41 x 17. Foram 6 tries para os australianos que entraram na briga para subirem ao G8.



Quem celebrou muito na rodada também foi o Blues, que atropelou os Lions por 43 x 10, encostando na luta pela ponta. A aguardada estreia de Beauden Barrett não ocorreu, mas os Blues atropelaram com 6 tries, incluindo 2 do matador Rieko Ioane.



Por fim, no domingo, a Austrália viveu o último jogo da rodada – e talvez do rugby profissional por algum tempo – com os Brumbies se impondo com contundência sobre o rival por 47 x 14. Foram 7 tries para o time de Canberra, com Solomone Kata e Tom Wright marcando 2 vezes cada.



- Continua depois da publicidade -

Super Rugby – Liga do Hemisfério Sul

Chiefs 24 x 27 Hurricanes

Blues 43 x 10 Lions

Sunwolves 14 x 49 Crusaders

Reds 41 x 17 Bulls

Sharks 24 x 14 Stormers

Jaguares 00 x 00 Highlanders – cancelado e declarado empate

Brumbies 47 x 14 Waratahs

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 7 24 Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 6 23 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 6 23 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 7 22 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 6 19 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 7 17 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 6 17 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 6 17 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 6 13 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 7 13 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 6 7 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 6 6 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 6 5 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 6 5 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 6 4

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;